Magia Jumeirah Capri Palace. Emozioni sull’isola dei tesori tra relax, gusto e benessere

di Nicole FouquèLa si respira, la si contempla, ci si lascia avvolgere e la si può vivere a 360 gradi. L’arte e la bellezza si fondono come in una scultura al Jumeirah Capri Palace, resort a 5 stelle che ha creato un vero e proprio museo a portata di turista. Soggiornare tra opere di De Chirico o Keith Haring, ammirare le sculture di Pomodoro, lasciarsi avvolgere dall’arte astratta di Mirò o dalla molteplice visione in formato polaroid di Maurizio Galimberti.

Privilegio terreno concesso a chi attraversa il mare diretto nell’isola amata anche da Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda. E per chi cerca ancora più pace, tradizione e natura Anacapri è la perfetta tappa per una vacanza dai ritmi lenti. Situato a oltre 300 metri sul livello del mare, il Jumeirah Capri Palace dispone di 72 camere e suite, ognuna progettata per offrire un’atmosfera unica attraverso interni luminosi e ariosi.

Un percorso di ricerca che ha portato alla collaborazione con l’architetto di fama internazionale Patricia Urquiola, tra i nomi di spicco con la sua visione intimistica degli spazi, laddove design, luce e funzionalità si fondono. A lei è stato affidato il compito di ripensare alla ristrutturazione di un’intera area con 5 suite, la piscina e il bar all’aperto. "Ogni suite è concepita come un microcosmo sereno, dove materiali tattili, luce naturale e forme fluide evocano comfort e raffinatezza mediterranea, creando una relazione continua tra interno ed esterno – afferma l’architetto spagnola –. L’area piscina e il bar all’aperto approfondiscono questo dialogo, fondendo architettura e paesaggio e offrendo agli ospiti un momento sospeso tra mare e cielo".

Entrando nelle suite, di varie dimensioni e proposte, la sensazione è proprio quella di essere in un luogo amico, in grado di offrire un comfort sussurrato e garbato. La palette dei colori è un rimando al cielo, al mare e alla vegetazione caprese. Non vi sono spigoli, il tutto è morbido e avvolgente come l’abbraccio di un amico. Le nuove suite si distinguono in tre diverse categorie: Junior Suite Anacapri View, Deluxe Suite Terrace, Suite Terrace Pool Side. Un soggiorno al Jumeirah Capri Palace significa amore per il bello e per la tradizione e questo coinvolge anche la proposta gastronomica.

L’hotel ospita infatti l’unico ristorante dell’isola premiato con due stelle Michelin, L’Olivo, nonché il ristorante Il Riccio (a due passi dalla Grotta Azzurra), meta obbligatoria per ammirare i più bei tramonti dell’Isola. Ma tradizione a Napoli ha un solo nome: la pizza. E allora basta recarsi all’altra offerta ristorativa, a-Ma-Re Capri, osteria sul mare che offre cucina tipica napoletana e uno speciale menù curato dalla prestigiosa firma di Franco Pepe. Al Jumeirah ci si può concedere una coccola personale nella Capri Medical Spa che vede come direttrice sanitaria la dottoressa Chantal Sciuto e offre una vasta gamma di terapie brevettate, per un’esperienza di benessere senza pari.