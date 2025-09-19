’Maestri fuori classe’. Lectio magistralis incontri e seminari

Montepulciano, ideale capofila della Valdichiana senese, territorio insignito del titolo di Capitale toscana della cultura 2025, e punto di riferimento a livello provinciale e regionale per il patrimonio artistico e le manifestazioni che esprime, aggiunge al suo ventaglio, per il quarto anno, ‘Maestri fuori classe. Festival dell’apprendimento continuo’. La singolare denominazione dell’iniziativa incuriosisce, ma mostra anche l’obiettivo che persegue e cioè la diffusione della conoscenza al di fuori dei luoghi deputati (le classi) e al di là delle stagioni della vita in cui l’accrescimento delle competenze appare confinato (la giovinezza).

Il programma, sviluppato intorno al tema ‘Del vivere e del convivere. Per un mondo più inclusivo e collaborativo’, proporrà dal 25 al 28, nel palazzo del Capitano (in foto, piazza Grande), lectio magistralis, incontri e seminari in cui le conoscenze non viaggeranno solo dai relatori al pubblico, ma potranno provenire anche dagli spettatori, appunto i ‘non-maestri’. Addirittura tre persone, una maestra elementare, un giovane social media manager e un allenatore sportivo, il 26, alle 16.30, saliranno sull’ideale cattedra per raccontare le proprie storie ed esperienze.

Il panel dei relatori è variegato e di altissimo livello: si avvicenderanno l’editore Tommaso Codignola e la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! Agnese Pini (il 26, alle 10 e alle 12), l’allenatore del Perugia, campione d’Europa di volley maschile, Angelo Lorenzetti (il 27, ore 10), l’economista Luigino Bruni e la poetessa Vivan Lamarque (il 28, alle 10 e alle 12). E poi spazio per l’arte, laboratori e degustazioni del vino Nobile Docg. Il festival è sostenuto dal Comune e patrocinato da QN – La Nazione.

Diego Mancuso