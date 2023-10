Madonna trionfa al debutto del Celebration Tour: "Portiamo la pace"

Più di trenta canzoni, tutti i suoi più grandi successi ma anche omaggi a Sam Smith, Prince (Let’s Go Crazy), Gloria Gaynor (una sorprendente versione acustica di I Will Survive), Sinead O’Connor e pure Michael Jackson con un mash-up tra Billie Jean e Like a Virgin. Due ore e mezza di concerto, 17 cambi costume, tra ballerini e quattro dei suoi figli sul palco con tanto di canzone Little Star dedicata alla figlia Lourdes che festeggiava lì con lei il suo 27° compleanno: si è risolto in un trionfo il debutto di sabato, alla 02 Arena di Londra del Celebration Tour che porterà Madonna, 65 anni, in 15 paesi, 78 repliche (a Milano il 23 e 25 novembre). Reduce dal ricovero per una grave infezione, Madonna ha celebrato dal vivo i suoi 40 anni di carriera con un’energia sorprendente, almeno per chiunque altro non sia lei. Dal palco il suo pensiero sulla guerra: "dobbiamo tutti portare la pace".