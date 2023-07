Madonna rinvia le date americane del tour. “Devo diventare più forte”

New York, 10 luglio 2023 – Madonna rinvia ufficialmente la parte iniziale del suo tour, quella in Canada e Stati Uniti, che doveva iniziare sabato 15 a Vancouver. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla popstar, con un lungo post sui canali social accompagnati da una foto molto più ‘naturale’ da quelle abituali: quasi struccata e con un look molto ‘convalescente’

“Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Sono sulla via del recupero e incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita", scrive.

"Il mio primo pensiero quando mi sono risvegliata in ospedale è stato per i miei bambini – continua Madonna su Instagram - Il mio secondo pensiero era che non avrei voluto deludere nessuno di coloro che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. Non avrei voluto neanche lasciare a casa le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli scorsi mesi per creare il mio show. Odio il fatto di dare un dispiacere a qualcuno".

E’ la prima volta che la cantante da sue notizie dal 24 giugno, giorno del malore che l’ha portata in terapia intensiva a causa di una non meglio identificata ‘infezione’. “Abbiamo avuto paura che morisse”, hanno detto i familiari, molto allarmati per le condizioni della popstar, che si è è affaticata eccessivamente nelle prove del tour: fino a 12 ore al giorno,’ dimenticando’ che non è più la Material Girl degli anni ‘80, e che per quanto in forma, è comunque una donna di 64 anni che ha chiesto troppo al suo fisico.

Cosa succederà ora al tour? "Il mio focus adesso è sulla mia salute, sul diventare più forte e vi assicuro che tornerò con voi più presto che potrò!” assicura Madonna nel post. “Il piano attuale è quello di pianificare nuovamente le date in Nord America del tour e cominciare in ottobre in Europa". In Italia sono previste due date al Forum di Assago, il 23 e il 25 novembre.

“Non potrei essere più grata per la vostra cura e il vostro supporto. Con amore, M.", conclude. E forse è la prima volta che Maria Louise Veronica Ciccone ammette una sconfitta.