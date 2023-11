Orgoglio Madonna: Miss Ciccone è ancora lei

Assago (Milano), 24 novembre 2023 – Made forever. "Ci ha insegnato a ballare, ad esprimerci, a fare festa, a sc..." ricordava ieri sera al popolo del Forum di Assago il comico Bob the Drag Queen parruccato come la Material Mum in modalità Maria Antonietta vista nel ’90 agli MTV Video Music Award, sottolineando il carattere della ragazzina arrivata a New York in autobus da Detroit con 35 dollari in tasca e diventata, con quel nome, Madonna. Nostra Signora delle Hit Parade per lasciare un segno indelebile sulla cultura popolare del Novecento.

Quello che il maestro di cerimonie scippato al popolare talent “en traversi” RuPaul’s The Drag Race ha taciuto nella sua salmodiante introduzione, la forza di un repertorio capace di scavallare tre generazioni, l’ha poi regalato lei, la divina, moltiplicandosi sulla scena nei tanti personaggi a cui ha dato voce, passione, impegno sociale, trasformando quel kitsch da quadrilatero della moda e quegli inni da dancefloor nell’ultimo culto fondamentalista del pop.

Morta e risorta solo cinque mesi fa, a causa dell’infezione batterica che l’ha spedita in rianimazione durante le prove di questo tour al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale evocando il fantasma di Michael Jackson, spazzato via da un destino inesorabile proprio durante l’allestimento della residency This Is It, Maddy s’è data in pasto ai famelici appetiti del Forum come una visione. "Pensavi che mi sarei sdraiato e sarei morto? Assolutamente no, cazzo, sopravviverò" avrebbe cantato più tardi nel tributo a Gloria Gaynor di I will survive mettendo nello sboccato rafforzativo tutta voglia di essere lì in quel momento.

Orgogliosa, più che dell’aver salvato la pelle, di essere sopravvissuta più o meno indenne nella lotta col proprio mito che si porta addosso da quarant’anni. A 65 anni, ne ha ben donde. Anche se le sequenze a sostegno della voce costringono il tecnico del suono a un superlavoro, te ne accorgi già dal vertiginoso abbrivio di una Nothing really matters messa coraggiosamente in apertura, e la rinuncia al sostegno di una band talora depotenzia un po’ l’impatto (della bondiana Die another day , ad esempio).

Ma alla fine, durante la Celebration formato Benny Benassi che rimanda tutti a casa, ti accorgi che la “celebrazione” architettata dal direttore musicale Stuart Price, con Madonna dai tempi del ritorno alla disco di Confessions on a dance floor, coglie nel segno. Oggi a San Siro ci canta Taylor Swift – e pure questo è un segno dei tempi – ma l’eroina di Into the groove rimane un vessillo da sventolare sul pennone più alto del Forum per due notti ammantate di gloria (si replica domani dopo un venerdì di riposo).

Diviso concettualmente in episodi come tutti i suoi spettacoli, questo Celebration Tour offre momenti trascurabili come la dimenticabile versione di Burning up eseguita da Madonna con chitarra elettrica a tracolla e proiezioni formato vhs sugli schermi ricordando gli anni ruggenti del CBGB, il rock club di Bowery Street che ha fatto la storia musicale della Lower East Side di Manhattan, ma anche altri di altissima intensità come quella Live to Tell cantata su un parallelepipedo mobile appeso al soffitto passando tra striscioni giganti srotolati uno dopo l’altro rivelando prima il volto del suo migliore amico ed ex roomate Martin Burgoyne, morto di Aids nel 1986 all’età di 23 anni, e poi altri conoscenti andati incontro a un destino simile come Robert Mapplethorpe, Alvin Ailey, Tina Chow, Cookie Mueller.

Torrida col palco mobile a tre volumi riarso di fiamme infernali quella Justify my love davanti a cui si muove lasciva in lingerie e abbigliamento bondage assieme a una ballerina mascherata simulando la masturbazione: rimando quindi al Blond Ambition Tour del 1990, bollato da Papa Giovanni Paolo II come "uno degli spettacoli più satanici della storia dell’umanità" portato in scena da quella che fu definita dalle cronache una "porno cantante mandata dal diavolo".

Altra provocazione il bacio saffico con una ballerina in topless durante Hung up. Momenti sedimentati nella memoria collettiva che troveranno presumibilmente posto nel biopic diretto da lei stessa, cui Madonna sta lavorando ormai da quattro anni.

