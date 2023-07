Madonna migliora Ma niente tour

Madonna è sulla "strada del recupero" dopo l’infezione batterica che ha richiesto il ricovero in ospedale: è lei stessa a dirlo, con la prima dichiarazione da quando è stata curata in terapia intensiva alla fine del mese scorso. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli", ha detto la 64enne nel suo post sui social. "Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour". La malattia ha comunque costretto Madonna a posticipare ufficialmente il tour Celebrations di 84 date che doveva iniziare il 15 luglio.