"Madonna: 17 Costumi Iconici per il The Celebration Tour"

Dall’iconico bustier con il reggiseno a cono firmato Jean-Paul Gaultier alla catsuit specchiata di Atelier Versace. Per il The Celebration Tour il look di Miss Ciccone è stato studiato nei minimi dettagli dai costumisti Rita Melssen ed Eyob Yohannes. Madonna per il palco di Assago ha preparato 17 diversi costumi, ispirandosi agli outfit memorabili indossati nel corso degli anni. Tra i look più conosciuti spiccano quelli disegnati da Donatella Versace, Jean-Paul Gaultier e Guram Gvasalia di Vetements. Abiti unici, creati su misura per la cantante.