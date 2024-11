’Made in Italy’. Viaggio sentimentale nell’eccellenza

Raccontare le eccellenze dei prodotti e dei vini italiani, da un punto di vista tutto diverso della normale narrativa che si è approcciata all’enogastronomia. Uomini e donne al centro. Al centro le loro emozioni, aneddoti, paure, gioie e sogni. L’imprenditore a capo di aziende da uno a oltre mille addetti. Con approcci familiari o manageriali.

Matteo Donelli – nostra ’penna’ in tema di esperienze di viaggio nel mondo – nell’arco di cinque anni, ha girato in lungo e in largo lo ’Stivale’ incontrando più di trenta Capitani d’azienda, selezionati accuratamente in base alle peculiarità di essere stati in grado di mettere in piedi una filiera di alta qualità italiana e alla bellezza delle loro storie. Il cibo o il bicchiere di vino, che arriva al consumatore dopo tanta storia umana. Questo e molto altro nel suo libro ’Made in Italy. Viaggio sentimentale nell’enogastronomia tricolore’ in uscita nelle prossime settimane per ’thedotcompany’ edizioni.

Al lettore arriveranno le lacrime, le strette di mano a quelle donne e uomini che hanno voluto aprirsi nel loro profondo professionale e non solo, durante i lunghi incontri con l’autore. Storie di fallimenti e rinascite, al fascino di poter essere stati chiamati dalla Regina Elisabetta che si era innamorata di una particolare marmellata, a chi è andato alla banca del seme per far riprodurrei i sapori antichi di un pomodoro che da decenni non c’era più. Da chi ha scavato una grotta abusiva per far riposare i propri vini amati dal presidente Usa Obama. Un frullato di emozioni, da nord a sud per scoprire chi c’è veramente dietro all’eccellenze italiane amate e desiderate da ogni continente.