Roma, 3 marzo 2019 - Il presidente francese Emmanuel Macron, a colloquio con Fabio Fazio, sembra voler porgere la mano all'Italia, sottolineando la scarsa importanza delle recenti 'incomprensioni' e immaginando una battaglia fianco a fianco alle europee.

L'intervista - registrata 3 giorni fa - si è svolta nell'ingresso dell'Eliseo, non nell'ufficio di Macron. E' stata una mezz'ora "intensa", culminata nell'annuncio del vertice con Sergio Mattarella: "Saremo insieme - ha detto Macron - con la gioventù francese e italiana, per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, il 2 maggio".

Il presidente francese punta molto sulla ricucitura istituzionale, citan Mattarella e il suo predecessore, Giorgio Napolitano, senza mai nominare né il presidente del Consiglio né altri membri del governo o della maggioranza italiana. E si rivolge direttamente agli italiani: "Non parlo bene l'italiano, ma c'è una vostra espressione che mi piace: 'Il cuore oltre l'ostacolo'", dice nel corso dell'intervista. E ancora: "Ci sono peripezie nella vita dei nostri Paesi, anche malintesi. Ma ci sono cose più forti: sono la nostra storia, la nostra amicizia. E c'è la storia da fare insieme. Vedo ostacoli quotidiani, ma poi tra i nostri Paesi c'è cuore, amicizia, amore. Forse non vedo tutto il percorso, ma il cuore ci permetterà di andare oltre l'ostacolo".

Sul nodo 'sensibile' della Tav, con le due anime del governo gialloverde l'una contro l'altra armate, Macron spiega: "Sono stati fatti molti lavori, molte analisi, è una cosa molto importante per le regioni transfrontaliere, è stata la scelta dei nostri predecessori e noi l'abbiamo confermata". Insomma, di dubbi i francesi non ne hanno, anche perché "la tecnologia permette di conciliare la modernità con l'ecologia. So che ci sono molte sensibilità, ma credo che le risolveremo attraverso consultazioni e concertazione".

Ma sono alle porte le elezioni europee: "Il sogno europeo deve essere reinventato ora - si augura Macron - come accadde con il Rinascimento. Non basta proteggere quello che abbiamo, evitando che peggiori. Io mi batto e mi batterò sempre per migliorare la nostra democrazia".

E ai sovranisti manda a dire: "Serve un'Europa forte, che riconosca le richieste d'identità dei popoli; serve ricostruire un'Europa che sia sovrana, più unita. Alcuni difendono il nazionalismo, ma io combatterò sempre contro queste persone, che ci riporterebbero indietro di anni. Un'Europa sovrana è un'Europa unita su difesa, politica, clima, alimentazione, sul digitale. Che sia uno spazio che dice, 'siamo credibilì di fronte alla forza di Usa e Cina".

Macron non dimentica razzismo e antisemitismo (che ultimamente ha colpito duro in Francia): "Mi rammarico per la collera che riparte, i vecchi odi, il razzismo, l'antisemitismo. Sono il sintomo del malessere della nostra civiltà, di fondo è l'odio verso l'altro. Ma se non rispettiamo l'altro le nostre società muoiono. Dobbiamo lottare e prevenire le cause" di questo odio.

Sull'immigrazione: "Perché c'è tutta questa paura, anche in Italia, che è sempre stata un Paese aperto? Perché gli arrivi dei migranti sono stati troppo consistenti, ed è mancata la solidarietà dell'Europa. C'è la stessa paura anche in Francia, e quindi siamo stretti tra apertura e chiusura. La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione".