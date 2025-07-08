Macron ignorato da Brigitte a Windsor. Ma il baciamano a Kate e l’occhio rosso di Re Carlo rubano la scena

Roma, 8 luglio 2025 – Una mano tesa nel vuoto. È questo il gesto che ha dato il via al tam-tam mediatico intorno alla visita di Emmanuel e Brigitte Macron in Gran Bretagna. Al loro arrivo questa mattina 8 luglio 2025 alla base RAF di Northolt, nella zona ovest di Londra, la première dame ha scelto il corrimano, ignorando elegantemente la mano del marito che le si era offerto per accompagnarla giù negli ultimi gradini della scaletta dall’aereo. Un’immagine che non è passata inosservata, ripresa dal Daily Mail con tanto di video.

Il momento ha subito riportato alla mente l’episodio avvenuto lo scorso maggio in Vietnam, quando Brigitte fu immortalata mentre alzava la mano e toccava con decisione il volto del marito, poco prima di scendere dal jet presidenziale. Allora si parlò di “schiaffo”, anche se l’Eliseo minimizzò definendolo “solo un gesto affettuoso”. Ora il copione si ripete, con una sfumatura in più: la freddezza si manifesta pubblicamente proprio mentre la coppia atterra nel Regno Unito per uno degli eventi diplomatici più rilevanti dell’anno.

Il baciamano di Emmanuel Macron a Kate Middleton al suo arrivo a Londra (Ansa)

Kate e William: prove generali da sovrani

Ad accogliere i Macron in aeroporto ci hanno pensato il principe William e la principessa Kate, impeccabili e sorridenti. La visita di Stato, la prima in 11 anni per la monarchia britannica, ha segnato un passaggio importante anche per i principi del Galles, sempre più protagonisti accanto a re Carlo e regina Camilla. Come sottolineato da GB News, non si tratta più di semplici prove generali: la coppia, entrambi 43enni, sta assumendo un ruolo centrale nelle relazioni internazionali della Corona, incarnando il soft power britannico con grazia e fermezza. Dopo il saluto all’aeroporto, la giornata è proseguita con la cerimonia di benvenuto a Windsor e una sontuosa processione in carrozza lungo la High Street.

William e Kate a Londra, mentre accolgono il presidente Macron e la moglie Brigitte (Ansa)

Il baciamano alla francese: Macron sorprende Kate

Tra formalità e protocolli, a fare notizia è stato anche un gesto d’altri tempi: il baciamano di Emmanuel Macron a Kate Middleton. Un tocco galante, immortalato dai fotografi e rilanciato da People e The Sun, che ha acceso i riflettori sullo stile personale del presidente francese. Nessuna violazione del cerimoniale, come chiarisce il sito ufficiale della monarchia britannica: il bacio sulla mano, sebbene raro, è ammesso come segno di cortesia. Un dettaglio che ha fatto discutere più per il suo valore simbolico che per il suo impatto diplomatico, specie dopo che lo stesso re Carlo è stato visto salutare Brigitte con un baciamano.

Re Carlo e l’occhio rosso

A distogliere per un attimo l’attenzione dalle dinamiche francesi è stato lo sguardo di re Carlo III. Durante la cerimonia a Windsor, un evidente arrossamento all’occhio destro ha sollevato domande sulla salute del sovrano. Come riportato da People e New York Post, Buckingham Palace è intervenuto prontamente: si tratta di una semplice emorragia subcongiuntivale, “innocua e destinata a risolversi da sola in pochi giorni”.

Nessun collegamento con la terapia anticancro in corso, hanno precisato i portavoce reali. Il re, nonostante tutto, ha mantenuto il suo ruolo con dignità e coinvolgimento, partecipando a ogni momento ufficiale al fianco dei Macron e presiedendo il banchetto di Stato previsto per la serata.

Re Carlo con l'occhio rosso e la regina Camilla (Ansa)

Look da red carpet

I media internazionali si sono scatenati anche sull’estetica dell’incontro. Kate ha sfoggiato un abito Dior dal taglio classico, mentre Brigitte ha scelto un completo sofisticato, ma sobrio. Macron elegante e impeccabile, William fedele al rigore british. Il tutto ha trasformato l’accoglienza in un vero defilé, in cui ogni dettaglio è stato sezionato dai portali lifestyle: dalle scarpe alle pettinature, fino ai sorrisi accennati o trattenuti.