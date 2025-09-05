’Macinare cultura’. Concerti nei mulini. Storia e musica

di Stefano Marchetti Ancora alla fine dell’Ottocento, l’Italia era costellata di mulini: la nostra alimentazione è stata sempre basata sul grano e sui cereali, quindi un po’ ovunque si producevano farine e mangimi. L’immagine più classica (e anche più romantica), di cui si è impossessata la pubblicità, è quella del mulino ad acqua, sulla sponda di un canale, con l’iconica ruota che dava ‘energia’ all’impianto di molitura. Alcuni di questi mulini storici ancora resistono, come testimonianze di un’epoca di preziosa cultura materiale. E saranno proprio gli antichi mulini dell’Emilia Romagna e della Repubblica di San Marino ad ospitare i sette concerti di ’Macinare cultura’, il festival dei mulini storici organizzato da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e l’Associazione italiana Amici Mulini Storici.

Dal 9 al 28 settembre la rassegna abbraccerà cinque province, con una tappa sul Titano, offrendo musica folk contemporanea di qualità, immersa in luoghi carichi di memoria e tradizione contadina. Si partirà martedì 9 alle 21 al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana (Rimini) con il duo As Madalenas, composto da Cristina Renzetti e Tiziana Valle, che ci condurranno idealmente verso il Brasile, poi sabato 13 al Mulino Scodellino di Castel Bolognese (Ravenna), risalente già al XIV secolo, saranno di scena i MalaManouche, fra tradizione swing e valzer musette, con la voce affascinante di Giulia Meci.

Domenica 14 al Mulino Mengozzi in località Fiumicello a Premilcuore (Forlì Cesena) la ‘Musica del porto’ di Carlo Maver e Joe Pisto Duo, composizioni originali influenzate dal tango, dal jazz e da contaminazioni africane. Sabato 20 settembre alle 17.30 il festival farà tappa al Mulino del Lentino in Alta Val Tidone, nel Piacentino, un borgo dalla storia millenaria che accoglierà il gruppo Enerbia e la sua ‘Festa sull’acqua’, un concerto che muoverà dalle valli dell’Appennino seguendo le tracce musicali dei torrenti e dei fiumi per arrivare fino al mare. Domenica 21 alle 17 si andrà ai Mulini di Canepa, complesso monumentale in strada Rivo dei Faggeti nell’antica Repubblica di San Marino, dove il regista e attore Silvio Castiglioni, accompagnato da un trio d’archi, proporrà un omaggio a Jack London.

Sabato 27 si salirà al seicentesco Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese, sull’Appennino modenese per i ’Racconti da osteria’ del chitarrista e mandolinista Antonio Stragapede, affiancato per l’occasione da Roberto Lucanero, fra i massimi esperti di strumenti a mantice. E per chiudere, domenica 28 si tornerà a Premilcuore, presso il Molino Biondi lungo il torrente Rabbi a Castel D’Alpe, per lo spettacolo dei Musicanti di San Crispino, tradizione romagnola e funk in stile New Orleans. Info, www.ater.emr.it