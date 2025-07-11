Macerata Opera Festival. La Vedova allegra, Rigoletto e Macbeth protagonisti

di Stefano Marchetti“Ad ornamento della città, a diletto pubblico“. Questa è l’iscrizione che campeggia sulla facciata dello Sferisterio di Macerata (foto di Simoncini), grandioso teatro all’aperto che venne progettato e costruito due secoli fa. In origine era destinato al gioco del pallone, poi vi ha trovato casa la lirica, e da 60 anni ogni estate il suo palcoscenico si illumina per una delle più importanti rassegne d’opera.

Prenderà il via il 18 luglio la 61ª edizione del ’Macerata Opera Festival’ che fino al 10 agosto proporrà tre titoli di grande fascino affidati a cast artistici di primo piano. Debutterà venerdì 18 (con repliche il 27 luglio e il 2 e 9 agosto) un nuovo allestimento de ’La Vedova allegra’, la celeberrima operetta di Franz Lehár che – a 120 anni dalla sua composizione – porta in sé tutto lo spirito dell’Austria Felix. Firma la produzione il regista francese Arnaud Bernard, con la drammaturgia di Gianni Santucci, le scenografie di Riccardo Massironi e i costumi di Maria Carla Ricotti, ricreando il clima dell’Europa della Belle Époque. Sul podio il maestro Marco Alibrando, alla ribalta le voci del giovane soprano rumeno Mihaela Marcu e dei tenori Alessandro Scotto di Luzio e Valerio Borgioni.

Dal 19 luglio (con repliche il 25 luglio e il 3 e 8 agosto) tornerà allo Sferisterio il ’Rigoletto’ di Giuseppe Verdi, nella ripresa dell’allestimento (prodotto dieci anni fa) con la regia di Federico Grazzini che trasporta l’opera nell’abbraccio gothic pop di un luna park abbandonato: Jordi Bernacer dirigerà un cast di stelle con Ivan Magrì, Ernesto Petti, Ruth Iniesta.

Un altro capolavoro verdiano, ’Macbeth’, nella potente regia di Emma Dante, verrà presentato dal 26 luglio (con repliche il 1°, 7 e 10 agosto), con la direzione musicale di Fabrizio Maria Carminati. Lady Macbeth avrà la voce e il volto di Marta Torbidoni, soprano in grande ascesa: con lei il baritono russo Roman Burdenko e il tenore Antonio Poli.

Completa il cartellone dello Sferisterio il 29 luglio un sempre atteso appuntamento con la danza: tutta la passione ‘caliente’ di ’Carmen’ nello spettacolo ormai storico e iconico che l’indimenticabile coreografo Antonio Gades creò con Carlos Saura. Con tutta la forza del ballo e dell’amore. Info, www.sferisterio.it