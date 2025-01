Mac Miller, morto il rapper Usa. Era l'ex di Ariana Grande

New York, 8 settembre 2018 - Nuovo lutto nel mondo del rap. Mac Miller, 26 anni, è stato trovato morto nella sua camera da letto, nella sua casa nella San Fernando Valley, in California. Nessuna sparatoria, almeno questa volta: secondo il sito Tmz, un'overdose sarebbe stata fatale al cantante americano. Miller (vero nome Malcolm McCormick) era l'ex fidanzato di Ariana Grande e da tempo combatteva con problemi legati al consumo di droga.

Solo un mese fa, il suo ultimo album "Swimming". La famiglia ha confermato la sua morte, definendo Miller "una luce brillante in questo mondo per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan". La morte del rapper giunge diversi mesi dopo la conclusione del fidanzamento di due anni con Ariana Grande, che è stata spesso vista come l'ispirazione per le sue canzoni.

Ariana ha partecipato al suo album del 2016 "The Divine Feminine", e un anno dopo Miller ha accolto Grande sulla pista dell'aeroporto quando è tornata negli Stati Uniti in seguito all'attacco terroristico alla fine del suo concerto a Manchester. A maggio, poco dopo la loro rottura, Miller ha avuto un incidente stradale, dove è stato accusato di essere scappato, ed è stato bloccato mentre guidava in presunto stato di ebbrezza e di essere fuggito senza prestare soccorso. Ariana Grande in quel momento scrisse sui social media che aveva a lungo cercato di aiutare l'ex fidanzato contro la dipendenza dall'acol, ma descrisse la loro relazione come "tossica". Nell'occasione, usò parole piuttosto dure: "Io non sono una babysitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi necessaria". La pagina Instagram della cantante è stata bersaglio di diverse osservazioni critiche da parte dei fan. Motivo per cui la Grande, che non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in merito alla morte di Miller, ha deciso di bloccare i commenti sulla sua pagina Instagram.

MILLER E TRUMP - Nel 2011 Miller aveva scritto una canzone il cui tema era "diventare immensamente ricco" e, come metafora, l'aveva intitolata "Donald Trump". Il tycoon, ai tempi, si era sentito lusingato dalla scelta del repper, sottolineando però come le parole fossero "un po' difficili da comprendere". Trump aveva addirittura definito Miller "il nuovo Eminem". Ma, dopo la sua elezione a presidente Usa, era stato lo stesso rapper a cambiare il messaggio della sua canzone, attaccando con forza il numero uno della Casa Bianca durante i suoi concerti.