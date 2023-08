L’uomo che rivoluzionò il clown Jango e l’arte dell’irriverenza

Il clown e umorista americano Jango Edwards è morto venerdì 4 agosto a Barcellona, a 73 anni, per un cancro; poco meno di un anno fa aveva annunciato di avere un male incurabile.

Nato nel 1950 a Detroit, Stanley Ted Edwards aveva scoperto l’arte della clownerie negli anni 70. Dagli Usa era arrivato in Europa, dove con le sue esibizioni di busker dall’umorismo irriverente e “rivoluzionario“ aveva iniziato ad ottenere i primi grandi successi soprattutto in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda. “Re dei saltimbanchi“, comico, mimo, trasformista, cabarettista, Jango Edwards combinava nei suoi “one-man show“ la clownerie tradizionale con la satira politica e culturale. Col suo stile unico aveva fondato il movimento “new clown” e nel 2009 aveva ceato un istituto dedicato a questa sua arte a Barcellona, dove viveva con la moglie, Cristi Garbo. Tante le sue apparizioni anche in Italia, sia agli show televisivi (da Maurizio Costanzo) sia in stage teatrali. Italiani Andrea Castagna e Simone Grassi, i registi del film su di lui Jango – Who you are. Poco prima di morire Edwards aveva appena finito di scrivere il libro intitolato The Clown’s Bible, secondo quanto diffuso dalla sua portavoce Claire Gontaud.