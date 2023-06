L’uomo che precipitò in un incubo Nel buio brillano il male e la fragilità

Il modo migliore per raccontare I volti nell’ombra è chiudere gli occhi. Alzarsi in piedi a occhi chiusi, nella propria casa, nella propria stanza, e provare a camminare tra le mura, le porte e i corridoi, i mobili e gli oggetti che pensiamo di conoscere perfettamente. Evitare di riaprirli, gli occhi, appena andiamo a sbattere contro qualcosa, appena perso il senso dell’orientamento. È così che diventa possibile sfiorare, anche solo da lontano per qualche minuto, l’angoscia prima sottile poi universale in cui precipita, pagina dopo pagina, Richard Hermantier, il protagonista del libro scritto nel ’53 dalla supercoppia Boileau-Narcejac, diabolici autori francesi di romanzinoir dellamente e dell’anima, vedi La donna che visse due volte, e che stregò Hitchcock.

Hermantier è un maturo magnate dell’industria (lampadine) rimasto senza vista dopo l’esplosione accidentale di una bomba a mano sepolta nel giardino della sua villa in Vandea, dinnanzi all’Oceano Atlantico. Grande e grosso, caratteraccio, Hermanitier si è risvegliato dall’incidente senza poter aprire più gli occhi, le palpebre cucite sopra le orbite vuote. Nella convalescenza è accudito dalla moglie Christiane, da una serva e dall’autista; Hubert, il socio che egli considera inetto si occupa della fabbrica in vece sua, e va spesso a fargli visita. Così come si presenta in quella villa dove è successo l’incidente e dove Hermantier e la moglie passano gli ultimi mesi di riposo del magnate, il fratello di questi, lo scapestrato Maxime.

Ma niente – a occhi chiusi, nel buio spietato della cecità – risulta a Hermantier ancora conoscibile: non lo sono i paesaggi che lo circondano, perché sì li ricorda a memoria, ma c’è sempre quel piccolo particolare che stride col ricordo, e mette in dubbio con l’affidabilità dei ricordi quella della realtà. Soprattutto non sono più conoscibili le persone, anche se sono le tre, quattro persone da sempre a Hermantier se non care, intimamente connesse. A risplendere, nel buio totale, saranno la malignità del mondo e la nostra fragilità.

cdc