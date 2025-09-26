LUOGO DI NASCITA

Dal cinema al teatro con disinvoltura. Ma Marco Bonadei sa anche andare oltre: "Sono un creativo iperattivo – dice pensando al prossimo allenamento di calisthenics –. Serve per compensare i periodi di vuoto". Ma va ancora oltre: "Sto imparando a lasciare al vuoto il suo protagonismo". Non che di tempo libero ne abbia così tanto. Nel 2025 è stato tra i protagonisti de Il Rapimento di Arabella, di Carolina Cavalli presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 82esima Mostra del cinema di Venezia e che si è aggiudicato il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile per Benedetta Porcaroli. E per l’Elfo Puccini di Milano ha firmato, per la stagione 2025, la regia di Io sono il vento, testo teatrale del premio Nobel per la letteratura Jon Fosse. Nel suo curriculum di teatro ce n’è tanto, ma deve moltissimo a Gabriele Salvatores che gli ha permesso di raggiungere il suo sogno più grande: il cinema. Tra le sue passioni, lo studio della maschera, tanto nella creazione scultorea quanto nella pratica teatrale, che lo ha portato a cimentarsi con la regia. Dal 2010 è autore del format Il Menu della poesia, che attraverso un collettivo di attrici e attori professionisti promuove e diffonde la poesia in contesti non convenzionali.

Quando ha scelto di fare l’attore?

"Ho scoperto il palcoscenico a 14 anni, durante la prova di un saggio. Facevo la seconda media, ricordo che era una commedia di Campanile. Ho provato subito qualcosa di positivo: il palco mi ha permesso di mettermi in comunicazione con gli altri".

E passare al cinema come è stato?

"Devo ringraziare Salvatores: è stato un percorso didattico che mi ha portato a studiare e a spostamenti lenti, ma intensi. L’audiovisivo permette di affrontare la vita del personaggio. Per questo mi piace molto, senza nulla togliere al teatro".

Salvatores cosa le ha dato?

"Mi ha insegnato a crederci. E lo ha fatto con l’amore che mette in ogni cosa. Sembra banale, ma lavorare con artisti del suo calibro vuol dire imparare: un grande tesoro che porto con me. Ma devo molto anche a Paola Randi, lavorare con lei è stato molto bello".

Come sta il cinema italiano?

"Non benissimo per quel che riguarda i sovvenzionamenti statali, nonostante stia dimostrando di essere sorretto da grandi maestri come Bellocchio e Sorrentino, cosi come da giovani registi, vedi la stessa Cavalli, o Laura Samani e Paolo Strippoli, che hanno dimostrato proprio in questo festival la vitalità del nostro cinema. Credo molto nell’arte e nella sua capacità di salvarti e rinnovarti".

In che modo?

"L’arte ti permette di conoscere sempre qualcosa di nuovo di te stesso come persona".

Tra le sue passioni c’è anche la maschera. Dove nasce?

"Dalla mia formazione. Vengo dall’artistico e ho una formazione accademica di base. La maschera mi piace studiarla, ma anche modellarla con diversi materiali".

Ce n’è una a cui si sente legato?

"Amo particolarmente quella di Arlecchino, perché è la storia di un grande artista, Tristano Martinelli. Ma credo anche in un altro artista, che non è una maschera, ma che di maschere ne ha indossate: Gian Maria Volonté. In generale ritengo che il fascino della maschera derivi dal fatto che è il volto di qualcun altro che però lascia liberi gli occhi di quel qualcuno".

Lei si dedica anche alla poesia, tanto da aver creato un vero e proprio format. Cosa le dà?

"Moltissimo. Il nostro format è stato anzitutto una risposta ai tagli alla cultura del 2010, ma anche a chi diceva che con la cultura non si mangia. Niente di più falso. Per questo portiamo la poesia dove ce n’è più bisogno, e lo facciamo in modo non tradizionale, nel senso che scegliamo luoghi non accademici".

Cosa può dire oggi la poesia?

"In una società orientata sempre di più verso la sintesi, quella poetica può essere una risposta efficacissima al vuoto".

Nel suo futuro cosa vede?

"Sto valutando diversi progetti, aggrappato alla passione che mi fa fare questo mestiere. Che è anche una grande scommessa. Noi attori siamo un po’ come dei giocatori d’azzardo".