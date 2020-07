Come ogni anno il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) pubblica la classifica provvisoria dei luoghi del cuore, mete italiane da proteggere perché rappresentano un valore ambientale, culturale e sociale per l’intero Paese. Le votazioni proseguono sul sito fino al prossimo 15 dicembre.



Il castello di Sammezzano è al primo posto

Sul gradino più alto del podio, come detto, si piazza per il momento la villa castello di Sammezzano, situata a circo 30 km da Firenze e autentico patrimonio artistico del nostro Paese. Il sito negli ultimi anni presenta segni evidenti di degrado ed anche il meraviglioso parco che lo circonda risulta gravemente danneggiato. Il sito ha già vinto questo importante rinascimento nel 2016 e se dovesse bissare il successo sarebbe la prima volta da quando esiste questa speciale classifica.



Il resto del podio

Sul secondo gradino del podio della classifica dei luoghi del cuore Fai si piazza il Ponte dell'Acquedotto di Gravina di Puglia, un importante struttura ad archi, alta 37 metri e lunga circa 90 che collega le due sponde del torrente Gravina. Fu costruito intorno alla fine del 1600 per permettere l'attraversamento del torrente sottostante ai fedeli che volevano raggiungere la chiesetta della Madonna della Stella.

Il gradino più basso del podio è occupato al momento dalla città di Bergamo, martoriata dall’emergenza legata al coronavirus e simbolo della rinascita del Paese con le sue meraviglie storiche e artistiche.



Dal quarto al sesto posto

Scorrendo la classifica si trovano altri importanti siti italiani che hanno bisogno di sostegno e protezione. Al quarto posto, ad esempio, c’è il Circumarpiccolo, l'antica via di comunicazione che costeggia il Mar Piccolo di Taranto. Silenziosa e immersa nella natura, questa stradina collega la parte sud con la parte nord della città ed è famosa per le fonti di acqua che servono per coltivare le cozze nere, tipiche di questi luoghi. Al quinto posto c’è la Ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza. Realizzata quasi due secoli fa, questa antica via di comunicazione collega l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria, i monti al mare e la pianura alla costa.

Al sesto posto troviamo l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, a Sulmona, in provincia dell’Aquila: un’oasi di pace e di spiritualità nella quale si può visitare la grotta che fu il primo umile rifugio dell'eremita.



Le altri posizioni della classifica dei luoghi del Fai

Al settimo posto troviamo, al momento, il bacino del Rio Grande di Amelia, in provincia di Terni: luogo di suggestiva bellezza, un tempo risorsa economica e oggi meta di assoluto valore dal punto di vista ambientale, turistico e sociale.

Ottava posizione per la chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano, in provincia di La Spezia, edificata nel 1348 e prova ancora perfettamente conservata di numerose testimonianze artistiche e architettoniche di diverse epoche.

Nona posizione per la famosissima Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento: la parete di roccia (falesia) che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, vicino a Porto Empedocle.

Chiude le prime dieci posizioni della classifica Monesteroli, borgo ligure di immenso fascino che si raggiunge attraverso una scalinata di quasi duemila gradini che scendono dalla collina sovrastante, passando tra boschi e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato.







