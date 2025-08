L’universo di Colombo: "La creatività?. Disegnare emozioni"

Uno stile elegante e innovativo. Carlo Colombo, nome noto nel panorama internazionale dei designer, si caratterizza così il suo lavoro creativo. Vincitore lo scorso anno agli Archiproducts Design Awards per ben 3 prodotti, nel 2022 ha conquistato per la seconda volta il Wallpaper Design Award. Il designer originario di Carimate (Como) vanta numerose importanti collaborazioni tra cui Artemide, Flou, Giorgetti, Antonio Lupi, Bugatti, Bentley Home e via elencando in una serie importante di grandi brand.

Qual è stata l’ispirazione del divano Eclisse, protagonista della nuova Linea Sculpted Dreams per Elie Saab Maison? "Eclisse nasce come oggetto d’arte che richiama il mondo della scultura, per poi essere utilizzato come divano domestico. Il colore rosso bordeaux prende ispirazione dalle collezioni presentate alle sfilate. E anche il corpo del prodotto dalle geometrie e forme organiche richiama gli abiti di mr. Saab".

A quale dei suoi prodotti è più legato? "Senza dubbio alla poltrona 784, poiché è stato il primo di una serie di progetti legati al mondo dell’arte. 784 è stata presentata da Vittorio Sgarbi in diversi musei italiani in quanto oggetto iconico. Infatti esistono solo 9 esemplari della seduta, che è composta da 784 barre di alluminio pieno e pesa 600 chili. Proprio a causa del suo peso, è stata una grande soddisfazione vedere che pur di possederla le persone siano arrivate a disporre veri e propri lavori di ristrutturazione, come rinforzare il pavimento di casa, o addirittura a provvedere a un trasporto in elicottero per farla entrare nel loro appartamento".

L’aspetto chiave dei suoi prodotti è l’eleganza. Cosa significa per lei? "Per me l’eleganza non è solo legata all’oggetto fisico, è qualcosa che va oltre e che invade l’aspetto sociale: si vede e traspare dagli atteggiamenti della vita quotidiana, dal modo di vestirsi, dai colori, dalle scelte della casa e della vita. L’eleganza è innata. È un dono che va coltivato e mi piace poterne trasmettere il senso attraverso il mio lavoro".

Achille Castiglioni è stato suo maestro al Politecnico. In che modo l’ha influenzata? "Ho adottato da Castiglioni due ingredienti nella progettazione: l’ironia e la memoria. Mentre il maestro raccontava che tramite quei due elementi l’oggetto rimane vivo nel tempo, io oltre ad ascoltarlo, scattavo emozionato delle foto che ancora oggi conservo autografate sulla scrivania. La maggior parte delle fotografie sono esposte alla Fondazione Castiglioni".

Quale materiale predilige? "La mia è una famiglia di artigiani che lavorano il legno, quindi quello è il materiale a me più vicino. Amo gli elementi naturali come la pietra o il metallo".

Quale consiglio darebbe a un giovane designer? "Di prendere per una volta le distanze dagli schermi freddi e vuoti dei computer e di ritrovare l’emozione di pensare, prendere un pezzo di carta, una matita e iniziare a disegnare qualcosa che susciti sentimenti. Qualcosa che possa essere interessante da produrre e da utilizzare, che abbia ironia, memoria e che possegga tutto ciò che fa parte della natura umana".

Giulia Cangini