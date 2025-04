Lundini e le sue Faccende complicate: "Più di un programma, meno di un film"

Le sorprese, come le risate, non mancheranno e appariranno ospiti inattesi quali l’attore Elijah Wood, che ha interpretato Frodo nel Signore degli Anelli o il sindaco di Roma Roberto Gualteri, o la giornalista Milena Gabanelli. "Più di un normale programma, poco meno di un bel film", così Valerio Lundini definisce la seconda stagione (già confermata la terza) di Faccende complicate da giovedì 10 aprile in esclusiva su RaiPlay e dal 12 al 23 maggio su Raitre alle 20.15. Dieci nuovi appuntamenti in cui, con uno stile inconfondibile, il conduttore romano incontra testimoni di varie "faccende complicate". Lundini spiega: "Il nostro è un format senza approfondimenti, portiamo avanti un qualunquismo impegnato. Fra le tappe del nostro viaggio ci sono anche Bologna, Cesena, Napoli e Recanati, dove incontriamo un signore che ha preso 56 multe. Poi la Svezia: ho conosciuto due signore che mi hanno insegnato a cucinare le merendine che si chiamano fika e abbiamo scoperto che il Re Federico II di Svezia è morto avendone mangiati troppe".