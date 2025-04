Luna Rosa, il plenilunio di aprile: quando sarà e perché si chiama così

Il nome evoca il colore rosa, ma in realtà non ha a che fare con un un cambiamento cromatico: tradizionalmente il plenilunio di aprile veniva indicato come “Luna Rosa” dalle tribù Algonchini d’America.

In Europa la luna piena del mese di aprile è nota anche come “Luna della lepre”: nel 2025 è attesa per la notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, con il momento esatto del plenilunio previsto alle 00:22 UTC (02:22 ora italiana) del 13 aprile.

Perché si chiama “Luna rosa”?

Nonostante il nome, la luna piena di aprile non assume una sfumatura rosa. L’espressione "luna rosa" deriva dalla tradizione dei nativi americani, in particolare dalle popolazioni algonchine. Il nome ai pleniluni veniva dato in base ai segni della natura che accompagnavano i mesi.

Durante il periodo corrispondente al mese di aprile, negli Stati Uniti nord-orientali, fiorisce il Phlox subulata, un fiore selvatico di colore rosa intenso che ricopre i campi come un tappeto. Strettamente collegata al colore dei prati, la “Luna rosa” diventa un simbolo del risveglio primaverile della natura.

Altri nomi legati al plenilunio di aprile sono "luna dell’erba che germoglia", "luna dell’uovo" o "luna della semina", nomi associati ai cicli agricoli e stagionali.

Aprile e la Luna della Lepre

Anche in Europa esistevano antiche usanze contadine che legavano i pleniluni ai cicli agricoli. In aprile la luna piena veniva osservata come momento ottimale per iniziare la semina all’aperto o per spostare gli animali nei pascoli.

In alcune zone dell’Europa centrale la luna piena di aprile era chiamata anche “Luna della lepre”, poiché si diceva che fosse il periodo dell'anno in cui le lepri erano più visibili nei campi e nei boschi, spesso associate alla fertilità primaverile.

Il mese di aprile, infatti, segna il periodo in cui le lepri, impegnate nei corteggiamenti primaverili, escono allo scoperto durante la notte. Animali crepuscolari e notturni, le lepri soprattutto in primavera, durante la stagione degli amori, diventano attive anche di giorno ed è facile vederle inseguirsi nei prati aperti.

La lepre è un antico simbolo di fertilità, rinnovamento e rinascita, associata alla dea Eostre, divinità germanica della primavera e dell’alba, da cui deriva anche il nome inglese di Pasqua: Easter. La luna piena di aprile, in questo senso, segna un momento chiave di passaggio: la fine del gelo, il risveglio della vita, l’inizio del nuovo ciclo vegetativo e riproduttivo.

Il plenilunio di aprile è collegato anche alla data della Pasqua, che nel calendario cristiano cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di primavera. Nel 2025, la Pasqua cadrà domenica 20 aprile, proprio una settimana dopo la luna rosa del 13 aprile.

Curiosità e osservazione: la luna piena di aprile

La luna rosa sarà visibile a occhio nudo e apparirà piena per almeno tre notti: prima, durante e dopo il picco. Il momento più suggestivo per osservarla è poco dopo il suo sorgere, quando si trova vicino all’orizzonte e appare più grande e dorata per effetto dell’atmosfera terrestre.

Nel 2025 non coinciderà con eventi particolari come superlune, tuttavia si inserisce in un periodo dell’anno in cui l’osservazione del cielo può offrire altre meraviglie, tra cui piccoli sciami meteorici primaverili e pianeti.