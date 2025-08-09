Luna piena dello Storione, oggi 9 agosto l’evento dell’estate. Sfumature di rosso e giallo nel cielo

Roma, 9 agosto 2025 - Nella serata di sabato 9 agosto tutti con gli occhi verso il cielo per cogliere uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna piena dello Storione, che già nella mattinata del 9 agosto ha raggiunto il completo plenilunio intorno alle 9:56, sarà ben visibile a tutti, più grande del solito a causa dell'illusione lunare e che potrebbe colorarsi di tonalità gialle o rosse per via della diffusione atmosferica. Si tratta della seconda Luna piena dell'estate boreale e il suo nome deriva dalle antiche tradizioni nordamericane.

La Luna dello Storione

Nel fine settimana di San Lorenzo non sono soltanto le stelle ad essere protagoniste nel cielo. A prendere la scena in serata sarà proprio la Luna con le sue notevoli ed eccezionali dimensioni, che si può ammirare subito dopo il tramonto del Sole. Il nome 'Luna dello Storione' deriva dagli antichi dei popoli nativi del Nord America, in particolare della regione dei Grandi Laghi, che vedevano nel periodo di agosto e di questa Super Luna un momento particolarmente prolifico per la pesca di storioni e in generale di grandi pesci d'acqua dolce. In molte culture dell'emisfero settentrionale, inoltre, questa Luna viene associata ad aspetti come l'abbondanza, la protezione e la preparazione per la stagione autunnale seguente. Un evento, quindi, dalla forte simbologia e pronto a rapire i nostri sguardi nel momento in cui sarà bassa nel cielo e illuminata dal Sole.

Altri fenomeni del weekend

La "Luna dello Storione" di fatto anticiperà altri fenomeni celesti di straordinaria portata come lo sciame meteorico delle Perseidi, il cui picco arriverà tra l'11 e il 13 agosto e sarà visibile nonostante l'alta luminosità della Luna.

Dal 10 agosto, oltre al consueto fenomeno delle che raccoglie in massa le persone per i vari avvistamenti, si potrà inoltre osservare un allineamento planetario che coinvolge Mercurio, Venere, Giove, Saturno e a volte Nettuno e Urano: i sei pianeti saranno infatti visibili in sequenza nel cielo mattutino. Occhi aperti, dunque, e binocolo in mano per gli appassionati, per non perdersi le meraviglie che il cielo di questi giorni è prossimo a regalarci.