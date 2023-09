Luna del raccolto 2023, qual è il significato e perché è una ‘superluna’

Roma, 28 settembre 2023 – Il 29 settembre gli amanti dell’astronomia potranno ammirare la quarta e ultima Superluna dell’anno, la Luna del raccolto. L’evento si verificherà alle ore 10.57 del mattino e sarà poco visibile a causa della luce del sole, quindi per godersi meglio lo spettacolo conviene puntare gli occhi verso il cielo nella notte tra il 28 e il 29 settembre.

La Luna del raccolto è il plenilunio più vicino all’equinozio di autunno, che quest’anno è caduto il 23 settembre. È chiamata anche la Luna del mais o harvest moon in inglese, perché in questo periodo il nostro satellite sorge presto e appare particolarmente luminosa, permettendo agli agricoltori di continuare il raccolto fino a notte fonda.

Perché è una Superluna? Perché il nostro satellite si troverà in perigeo, ovvero nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, dunque apparirà più grande e luminosa del solito. La Luna del raccolto, in particolare, risulterà all’occhio umano circa 30% più luminosa e 14% più grande rispetto ai pleniluni ‘normali’ e si presenterà con un’intensa colorazione arancione-rossastra a causa della sua posizione ‘più parallela’ all’orizzonte. L’inclinazione dell’asse della Terra subito dopo l’equinozio di settembre influisce anche sugli orari in cui sorge il satellite: durante tutto l’anno, il sorgere della Luna avviene circa 50 minuti più tardi ogni giorno intorno alla fase di plenilunio, mentre la Luna del raccolto sta sorgendo a intervalli molto più brevi. Infatti, a Roma sorgerà alle 18.27 giovedì, alle 18.41 venerdì e alle 18.54 sabato.

Per ammirare al meglio la Luna del raccolto non serve nessuno strumento, basta allontanarsi un po’ dalle luci della città. L’appuntamento sarà l’ultimo di quest’anno: per poter assistere nuovamente a un evento simile si dovrà aspettare il 18 settembre 2024.