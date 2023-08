L’umanità di oggi tra paure e speranza Il festival ’Con-vivere’

Umanità, vita quotidiana, paure, speranze. Sono queste le tematiche del festival ’Con-vivere’, dal 7 al 10 settembre a Carra. Come imparare a essere uomini oggi? Occorre una grammatica per comprendere cosa ci rende umani in un mondo in cui tutto cambia e ’Con-vivere’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco, prova a spiegarla. Dopo le 14 edizioni curate dal fondatore Remo Bodei, dal 2020 si avvale della collaborazione di consulenti scientifici, di alto profilo, come sono stati Chiara Saraceno, Telmo Pievani e Maurizio Ferraris. La supervisione 2023 è invece affidata a Laura Boella (nella foto) mentre la direzione resta in capo a Emanuela Mazzi.

In programma più di venti incontri di parola fra conferenze, dialoghi e dibattiti, sei spettacoli e oltre trenta eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema alla scoperta del territorio, proposte di cucina nei ristoranti del centro. I relatori affronteranno ciascuno un argomento relativo al tema del festival, per indagare, attraverso conferenze e dialoghi a due voci, il confine fra umanità e disumanità, i ’luoghi’ in cui oggi il nostro essere entra in fibrillazione, le esperienze attraverso le quali possiamo definire i contorni della vita su questo pianeta. Boella stessa aprirà gli incontri il 7 settembre sul tema ’Un umanesimo difficile’ mentre ad Anna Donise è affidata la parola chiave ’Empatia’.

Stefano Massini indagherà su ’L’alfabeto delle emozioni’, un viaggio profondo, e al tempo stesso ironico, nel labirinto del nostro sentire e sentirci. Stefano Mancuso racconterà di come gli esseri umani siano parte della natura e non sovraordinati rispetto a essa. Telmo Pievani introdurrà ai ’Modi di essere umani’, mentre Chiara Saraceno affronterà il tema del prendersi cura e di come ’Coltivare l’umanità’ per educare al riconoscimento della propria e altrui umanità. Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, affronterà invece il tema della storia del ’900. Info su www. con-vivere.it