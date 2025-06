Lumache killer, cosa sappiamo del parassita che uccide i cani. Rischio contagio anche nell’uomo È anche chiamata malattia del verme polmonare del ratto: può causare gravi danni neurologici ed essere letale. Contagi in aumento in Australia, ma si sta diffondendo in tutto il mondo a causa del cambiamento climatico. E in Italia dobbiamo preoccuparci? Sintomi e come riconoscere il contagio