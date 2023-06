L’ultimo ritratto dipinto da Klimt: una Dama da record

L’ultimo ritratto dipinto da Gustav Klimt potrebbe stabilire un record europeo quando sarà messo all’asta a Londra il 27 giugno: lo ha annunciato ieri Sotheby’s. Si tratta del dipinto La dama con il ventaglio (Dame mit Fächer) del celebre simbolista austriaco, la cui stima si aggira su circa 65 milioni di sterline (80 milioni di dollari). Il quadro in questione è l’ultimo capolavoro realizzato da Klimt, iniziato nel 1917 e ancora presente nel suo atelier sul suo cavalletto quando l’artista morì inaspettatamente nel febbraio 1918, all’apice del suo splendore artistico all’età di 55 anni. L’identità della donna è andata perduta. Helena Newman, di Sotheby’s, ha dichiarato l’opera è del periodo di massimo splendore artistico di Klimt. "Molte delle opere del periodo, certamente i ritratti per i quali è più conosciuto, sono state commissionate", ha detto la Newman. "Questo dipinto, tuttavia, è qualcosa di completamente diverso: un tour de force tecnico, pieno di sperimentazioni che superano i limiti, oltre che un’accorata ode alla bellezza assoluta". L’attuale prezzo più alto raggiunto all’asta per un’opera d’arte in Europa è di 65 milioni

di sterline per Walking Man I di Alberto Giacometti, venduto da Sotheby’s nel febbraio 2010.