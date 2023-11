L’ultimo Miyazaki. E la poesia prende il volo

Papini

"Non c’è niente di più patetico che annunciare al mondo il proprio ritiro a causa dell’età, e poi fare marcia indietro. Ci si può rendere conto di quanto sia patetico ma ciononostante farlo lo stesso?".

Forse sarà patetico tutto questo (ma poi nemmeno tanto) ma per il folto pubblico dei suoi ammiratori il fatto che il grande regista giapponese di animazione Hayao Miyazaki abbia deciso la marcia indietro è una svolta gioiosa. Quando nel 2013, dopo il successo di Si alza il vento (candidato all’Oscar) Miyazaki annunciò la sua uscita di scena, sembrava essersi chiusa un’epoca nella storia degli “anime“. Invece, ecco la nuova creazione del regista 82enne, Il ragazzo e l’airone che uscirà nei cinema italiani il 1° gennaio e che sarà proiettata oggi (Cinema Astra ore 14.30, versione originale con sottotitoli in italiano) a Lucca Comics & Games, il festival del fumetto, dei giochi e dell’animazione che ha le testate del Gruppo QN come media partner. La proiezione sarà il culmine di una mattinata all’insegna di Miyazaki con Miyazaki’s Ghibli Universe: il raduno e la parata cosplay (ore 12, Giardino degli osservanti - Cosplay garden).

Di certo, l’attesa è alta per questo film dove Miyazaki mette un po’ della sua infanzia, lasciando una sorta di testamento pensando al nipote. Il titolo originale in giapponese è Kimitachi wa Do Ikiruka, che significa letteralmente Tu come vivi?, e il film è tratto dall’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino, regalato al regista da sua madre quando era ancora un ragazzo. Nella pellicola il protagonista è un ragazzino di 12 anni, Mahito, che perde la madre nell’incendio dell’ospedale in cui lavora. La corsa disperata del figlio verso l’ospedale in fiamme non evita la tragedia. L’anno seguente la famiglia da Tokyo si trasferisce in una villa fuori città immersa nella natura dove Mahito conosce sua zia Natsuko che è in realtà la sua matrigna. Il ragazzino non riesce a elaborare il lutto, il suo pensiero è sempre rivolto alla madre. Sarà un airone cinerino a rivelargli una strada che lo porterà ad avventurarsi in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia.

Viene così scritta un’altra pagina, fantasy ed emozionante, dell’epopea del regista giapponese. Un fenomeno di successo che ha stregato l’occidente, ma che ovviamente ha nel Paese del Sol Levante il suo fulcro. Tanto che nel 2022 è stato aperto un parco tematico dedicato ai personaggi dello Studio Ghibli. Si trova a meno di un’ora di treno da Kyoto e a quasi tre ore di distanza da Tokyo. Con un’estensione di circa 70mila metri quadrati, non è il classico parco disneyano con attrazioni da provare: qui l’emozione è data dall’immersione nei mondi fantastici raccontati da Miyazaki. Diventa così possibile addentrarsi nella foresta in cui Mei e Satsuki fanno la conoscenza di Totoro, passeggiare tra le vie della città al centro delle avventure spiritiche di Chihiro, salire sull’idrovolante di Porco Rosso e via dicendo.

Oggi celebratissimo autore di capolavori come Il mio vicino Totoro, Principessa Mononoke, La Città incantata, Il Castello errante di Howl, Ponyo nella scogliera, Si alza il vento, (ma è stato anche regista di Lupin III o Conan il ragazzo del futuro) in realtà in Italia è stato a lungo sconosciuto dal grande pubblico cinematografico (appassionati di anime e di manga a parte) fino al successo de La città incantata che vinse l’Oscar nel 2003. Gravati da anni di pregiudizi e di cattive informazioni, i prodotti di animazione giapponese (e quelli di Miyazaki in particolare) improvvisamente sono stati considerati opere d’arte, capaci di emozionare andando spesso a toccare nella profondità dell’animo. Un caso tipico è quello di Porco Rosso (un bel film del 1992, tra l’altro ambientato nel Mediterraneo) che è arrivato in Italia nel 2010, quasi vent’anni dopo.

Ecco perché è importante che Miyazaki abbia voluto regalare ancora la sua creatività in questo film-testamento rappresentato da Il ragazzo e l’airone, perché c’è bisogno di grandi artisti e delle loro opere per sconfiggere i pregiudizi.