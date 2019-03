Roma, 6 marzo 2019 - La morte di Luke Perry ha sconvolto tutti. Quando qualche giorno fa si è saputo che il tenebroso Dylan di Beverly Hills 90210 è venuto a mancare all'età di 52 anni, il mondo si è fermato. Per milioni di persone è scomparsa un'icona degli anni Novanta, per due ragazzi, invece, è scomparso un padre. Sì perché in questi casi si tende a ricordare l'uomo solo per il successo e la fama acquisita in televisione. Ma prima di tutto Luke Perry era un padre. Un padre di due figli: il giovane lottatore Jack e la più piccola Sophie, una 18enne volontaria in Malawi. Proprio lei oggi ha rotto il silenzio sulla scomparsa di Luke, ringraziando tutti con un post su Instagram per "l'amore ricevuto in questi giorni".

Una bella foto abbracciata al padre, entrambi sorridenti, dietro la natura e gli animali. "Mi sono successe molte cose in quest'ultima settimana", scrive Sophie. "Tutto sta accadendo così velocemente. Sono tornata dal Malawi giusto in tempo per essere qui con la mia famiglia, e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno".

La giovane Sophie, 18enne e volontaria in Africa, ha ricevuto "centinaia di bellissimi messaggi" in questi giorni e si scusa - senza dirlo - per non essere stata in grado di "rispondere individualmente". Ma assicura: "Li ho letti e apprezzo tutti voi per aver inviato la vostra positività a me e la mia famiglia. Non sono sicura di ciò che bisogna dire o fare in situazioni di questo genere - prosegue a scrivere la giovane Sophie -, non è qualcosa che si impara a gestire, specialmente quando tutto accade sotto l'occhio del pubblico. Mi sento così esposta - conclude la 18enne -, ma vi sono comunque grata per tutto l'amore ricevuto. Semplicemente grata".