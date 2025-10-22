Luisa Ranieri: "Io e la preside di Caivano. In tv l’eroismo di ogni giorno"

Come “benvenuto“ le fanno trovare i finestrini della sua auto rotti. Così, tanto per farle capire l’aria che tira in quel posto. Ma Eugenia Liguori non è tipo da farsi intimidire e ha scelto di andare a fare la preside nell’Istituto Tecnico Professionale di Caivano, una delle maggiori piazze di spaccio d’Europa, periferia degradata di Napoli, proprio perché lì c’è molto da fare. Bisogna ripulire quell’istituto ridotto quasi a una discarica, rimettere in riga lo sfaccendato personale e soprattutto portare i ragazzi a scuola, a costo di andare a bussare alla loro porta di casa. La chiamano “la pazza“ perché non si ferma davanti a niente, ostinata, coraggiosa e travolgente nel portare avanti il suo importante lavoro. Luisa Ranieri è La preside nella serie in quattro serate in onda prossimamente su Raiuno, regia di Luca Miniero che ha già diretto l’attrice ne Le indagini di Lolita Lobosco. Presentata ieri ad “Alice nella città“, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, la serie tv è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, classe 1966, dirigente scolastica dal 2007. L’idea della fiction è di Luca Zingaretti che, venuto a conoscenza di questa storia, ha subito capito che quello della preside era un ruolo perfetto per Luisa Ranieri, sua moglie. Così, con la sua Zocotoco, insieme alla Bibi Film di Angelo Barbagallo e a Rai Fiction, l’ha anche prodotta.

"Ho visto un documentario di Domenico Iannaccone su Eugenia Carfora e la sua è una storia davvero meravigliosa perché è fatta di forza, dolore, fatica, di totale mancanza di paura e anche di follia, perché occorre anche molta follia – afferma Zingaretti – per mettersi a fare quello che ha fatto lei in un posto come Caivano. Ma lì, come in altre periferie, ci sono sì degrado e criminalità, ma ci vive anche tanta gente perbene, e noi abbiamo voluto parlare di loro piuttosto che dei camorristi. Mi è sembrata da subito una storia che meritava di essere raccontata, e anche un personaggio da far conoscere, schivo ma che non arretra di fronte a niente e che Luisa avrebbe saputo fare benissimo". Dopo avere visto il documentario ha subito chiamato la Carfora e racconta divertito quella telefonata: "“Pronto, sono Luca Zingaretti“. Dall’altra parte, silenzio. Allora ripeto: “pronto sono Luca Zingaretti“. E lei: “ah sì, e io sono Napoleone”".

Bionda e grintosa nel ruolo della preside, Luisa Ranieri ricorda così l’incontro con Eugenia Carfora: "È stato un incontro magico perché senza parlare ci siamo dette tutto. Io la conoscevo bene perché avevo visto il documentario e tutto quello che c’era su di lei. Tra noi c’è stato uno scambio di sguardi, e sono bastati. Lei ha capito che avevo l’urgenza di raccontare una donna che in un contesto difficile, che conosco perché sono napoletana, ha sfidato tutto e tutti pensando soltanto al bene dei suoi ragazzi. E sapevo che raccontare la sua storia, non significava raccontare solo la storia di un singolo ma di tanti che come lei hanno voglia di fare del bene".

Nessuna indicazione su come avrebbe voluto essere rappresentata. "Eugenia non mi ha dato nessun consiglio. Ho trascorso due giornate con lei che faceva tutto quello che doveva fare, non curandosi della mia presenza. Ho fatto la sua ombra – racconta Luisa Ranieri – sono stata in un angolo a guardare, in silenzio, perché volevo cogliere lo spirito che la muoveva. E ho capito che dietro c’era un grande orgoglio, quello di avere dato a questi ragazzi la possibilità di vedere che c’è un mondo fuori da lì, da quella periferia che è napoletana ma potrebbe essere di qualsiasi altra città". E sottolinea: "Per me Eugenia è un eroe moderno. Perché, per me, oggi un eroe è chi si alza la mattina e va a fare il suo lavoro, e lo fa bene, e lo fa con amore". Certo una donna speciale, Eugenia Carfora, che da sola ha saputo fare la differenza.