Luglio altopascese. Ospiti Edoardo Leo e Federico Basso

La presenza dell’attore e regista Edoardo Leo e del cabarettista Federico Basso, autore comico conduttore di Zelig Lab su Comedy Central, già indica il livello del Luglio altopascese 2025. Nella cittadina in provincia di Lucca, famosa per i Cavalieri del Tau e per il fatto di sorgere sulla via Francigena, la kermesse prevede spettacoli, ma anche rievocazioni storiche, musica, con circa 45 eventi, di cui soltanto due a pagamento (10 euro), con tutte le associazioni coinvolte, così come le frazioni.

Sono i tratti principali dell’edizione 2025 della manifestazione che ha una lunga tradizione. Ritorna il cinema itinerante nelle frazioni, confermata per il 26 luglio la cena sotto le stelle, ’A tavola sulla Francigena’, a cura della Misericordia e, nella stessa sera, i fuochi d’artificio. Luna Park in piazza Moro per tutto il mese. Il clou sarà rappresentato dai due big, Federico Basso e Edoardo Leo, per la rassegna ’Altopascio si ride’. Il 13 luglio sul palco Federico Basso con ’Visti dal... basso’, il 21 Edoardo Leo con ’Ti racconto una storia’. Sono le due uniche serate a pagamento, biglietti su webtic.it

Si parte il 27 giugno. La Notte blu è prevista per il 18 luglio e il 19 Rock in Movie, quando verranno allestiti anche set cinematografici per ricreare l’atmosfera delle colonne sonore dei film celebri, che saranno eseguite in quella sera. Il 24 luglio concerto e premio Tau d’oro. Il 25, giorno del Patrono, San Jacopo, serata medievale con Convivium e il famoso Calderone: menzionato anche dal Boccaccio nel Decamerone, riferito ad un frate il cui cappello era così unto che avrebbe condito il ’Calderon dell’Altopascio’, dove si preparavano le zuppe rifocillanti per i pellegrini. Adesso rimane il simbolo, ma si distribuisce gratuitamente la pastasciutta. L’intero e dettagliato programma è su www.ioscelgoaltopascio.it

Per tutto il mese di luglio, piazza Aldo Moro ospita il Luna Park, tra luci, giostre e zucchero filato. Inoltre, dal 12 al 27 luglio, negli spazi della Mediateca e della Corticella, è visitabile la tradizionale Mostra dei Pittori altopascesi. "La nostra filosofia – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio –, è proporre tanti eventi di qualità, quasi tutti gratuiti, che permettano a chiunque di partecipare".

Massimo Stefanini