Morto lo storico Lucio Villari, studioso dell’età contemporanea

Roma, 17 marzo 2025 – Morto a 91 anni Lucio Villari, uno dei più grandi studiosi italiani di storia moderna e contemporanea. A darne la notizia sono i familiari, rimasti accanto a lui fino all’ultimo all’ospedale Gemelli di Roma. Venerdì aveva sbattuto la testa facendo una brutta caduta, e fin da subito le condizioni dello storico parevano allarmanti.

Il messaggio del nipote

"Zio Lucio non c'è più – scrive sui social il nipote Francesco – l'ultima colonna portante della nostra famiglia ci ha lasciati a poche settimane dalla scomparsa dell'amata sorella, la nostra meravigliosa Mirella. È giusto che ora si celebri Lucio Villari, uno dei più grandi intellettuali del dopoguerra, ma per noi è la perdita di un affetto insostituibile, un altro colpo durissimo al cuore e ci stringiamo nell'abbraccio con Fausta, Alberto e Anna, nel momento più straziante. Ci resterà l'onere di essere all'altezza del suo ricordo e della sua grandezza. Buon viaggio zio Lucio".

Il saluto di Alessandro Giuli

Anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso il suo dispiacere per la perdita dello storico e pilastro del panorama accademico italiano. “Lucio Villari è stato uno dei maggiori storici italiani. Uno studioso raffinato che ha saputo analizzare in profondità i principali snodi della storia nazionale e le dinamiche economiche internazionali, sempre con la massima libertà intellettuale. Intere generazioni di studenti si sono formati sui suoi manuali di storia. A nome mio e del Ministero della Cultura esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia e a tutti i suoi cari" ha dichiarato tramite i canali ufficiali del Mic.

La carriera di Lucio Villari

Una vita pienamente vissuta e contornata di successi quella di Lucio Villari, nato il 26 agosto 1933 a Bagnara Calabra (Reggio Calabria). Famoso nel mondo accademico per i suoi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, è stato docente di storia contemporanea dell’Università Roma Tre. Ha raggiunto anche una certa notorietà nel mondo televisivo grazie ai programmi su Rai 3 ‘Il tempo e la storia’ e ‘Passato e presente’. Condivideva questa profondo amore per la storia con il fratello Rosario, deceduto nel 2017, anche lui illustre storico dell'età moderna.

Ma non era solo uno storico appassionato. Nel 1999 è stato candidato come parlamentare europeo della circoscrizione ‘Italia centrale’ nella lista I Democratici promossa da Romano Prodi. Inoltre si è distinto anche per il suo impegno nella divulgazione teatrale e cinematografica (nel 1986 ha curato la riduzione, l’adattamento teatrale e la regia di di un classico della letteratura francese dell'Illuminismo: le Lettere persiane di Montesquieu).

Tra i numerosi libri che ha scritto, ricordiamo ‘La roulette del capitalismo’; ‘Romanticismo e tempo dell'industria’; ‘Niccolò Machiavelli’; ‘L'insonnia del Novecento’ e ‘America amara. Storie e miti a stelle e strisce’.