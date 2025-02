’Lucia di Lammermoor’. Dramma d’amore e di follia

di Stefano MarchettiIn Emilia Romagna, fra Piacenza e Rimini, si contano ben 116 teatri storici, un vero patrimonio. Del resto, questa è terra di musica, di lirica, la culla di Giuseppe Verdi e di straordinarie voci, Luciano Pavarotti. Mirella Freni, Carlo Bergonzi. E questo eccezionale tesoro di storia e di arte si riflette nei ricchi cartelloni dei teatri d’opera lungo la via Emilia (e non solo). Fino al 25 febbraio, al Comunale Nouveau di Bologna va in scena ’Lucia di Lammermoor’ di Gaetano Donizetti, dramma romantico d’amore e di follia, nell’allestimento formato da Jacopo Spirei che denuncia la violenza della società sulle donne e riflette sul tema della salute mentale. Sul podio il maestro Daniel Oren e nel ruolo del titolo il soprano Jessica Pratt (che si alterna con Gilda Fiume), accanto a Iván Ayón Riva come Sir Edgardo di Ravenswood e Lucas Meachem come Lord Enrico Ashton. Lo spettacolo è stato presentato nel 2023 in versione francese al festival Donizetti di Bergamo e qui debutta nell’originale in italiano.Il baritono Luca Salsi è il doge Francesco Foscari, ’prence e padre’ dilaniato dal conflitto tra affetti e dovere, ne ’I due Foscari’, raffinata opera del primo Verdi (dall’omonimo dramma di Lord Byron) che verrà presentata al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena stasera alle 20 e domenica 23 alle 15.30: nel cast anche il tenore Luciano Ganci, per la prima volta in questa produzione nel ruolo di Jacopo Foscari, e il soprano Marily Santoro come Lucrezia Contarini. La regia è di Joseph Franconi Lee, sul podio dell’orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini il maestro Matteo Beltrami. E al teatro Comunale di Ferrara, venerdì 28 febbraio e domenica 2 marzo arriverà l’Andrea Chénier di Umberto Giordano, fra le opere più emblematiche del verismo, in una coproduzione internazionale nata alla Daegu Opera House della Corea del Sud: "Ci siamo impegnati a restituire le emozioni dei cantanti con la massima fedeltà", dice il regista Kim Jiyoung. Protagonisti in scena il tenore Park Seonggyu e il soprano Rim Saekyung: l’Orchestra Città di Ferrara verrà condotta dal maestro Marcello Mottadelli.Il nostro percorso si conclude al Regio di Parma, ‘cuore’ della lirica per antonomasia, che dal 1° al 9 marzo ha in cartellone ’Il Barbiere di Siviglia’, capolavoro di Gioachino Rossini, con la regia di Pier Luigi Pizzi e la direzione di George Petrou. Il furbissimo Figaro, ’factotum della città’, sarà il baritono Davide Luciano.