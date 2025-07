Lucherini, l’arte di inventare i divi: addio al primo press agent d’Italia. Fu tra i protagonisti della Dolve Vita

Roma, 29 luglio 2025 – È morto a Roma a quasi 93 anni (li avrebbe compiuti l’8 agosto) Enrico Lucherini, l’uomo che ha inventato il mestiere di press agent in Italia. Sophia Loren, Sandra Milo, e via via fino a Sabrina Ferilli e Monica Bellucci: se c’è uno star system italiano, se i volti di attrici e attori hanno tappezzato le pagine dei giornali e dei rotocalchi, se alcuni di loro sono diventati leggenda, si deve – anche – a lui. Alle sue invenzioni: a quelle che sono state definite, con un omaggio tutto personale, “lucherinate”.

Chi era Lucherini

Enrico Lucherini era nato nel 1932, lo stesso anno in cui nasce la Mostra del cinema di Venezia. “A sette anni, mio padre mi portò sul set di un film con Macario, il più grande comico dell’epoca. Io, a sentir dire quelle parole magiche – ciak, motore, azione! – fui scosso da un brivido. Da allora, il cinema per me è sempre stato un sogno e un destino”, ricordava in una conversazione per questo giornale. Il sogno è, all’inizio, quello di fare l’attore: “Mio padre voleva che studiassi Medicina, io obbedii, ma di nascosto mi iscrissi a una compagna teatrale. Come attore però ero un cane”, ammetteva lui stesso.

Il colpo di genio

E allora, il colpo di genio. “Portai i giornalisti alle prove dello spettacolo, raccontai tutti i retroscena della pièce. Il giorno dopo, uscirono dei bellissimi articoli. E la mia carriera cominciò”. Una carriera che è durata settanta anni. Fra Sophia e Federico – naturalmente, Fellini – fra Marcello e Luchino – naturalmente, Mastroianni e Visconti. Enrico Lucherini è fra i protagonisti della Dolce vita: quella che si viveva, un giorno dopo l’altro, a Roma, fra i caffè di via Veneto, e che poi sarà resa leggendaria dal film di Fellini.

Enrico cura le presentazioni dei film alla stampa: quando un film non cattura l’attenzione immediatamente, ci pensa lui. Un giorno fa in modo che la parrucca portata da Sandra Milo sul set di un film di Rossellini prenda fuoco: ma prima si assicura di avere avvertito tutti i fotografi. Il giorno dopo, i giornali titolano “Sandra Milo rischia la vita sul set“. Alla prima di un film, fa indossare a Rosanna Schiaffino un vestito elegantissimo, ma con un difetto: si apre sulla schiena. Ovviamente, ha allertato i fotografi…

Un uomo meticoloso e serissimo

Ma Enrico Lucherini era anche un uomo meticoloso, serissimo, innamorato del suo lavoro e innamorato del cinema, fabbrica di sogni, sogni che lui contribuiva a creare, in quel modo tutto speciale. È amico di Pier Paolo Pasolini, di Michelangelo Antonioni e di Monica Vitti, di Alberto Moravia, di Elsa Morante.

Tira fuori il fascino selvaggio ed esotico di Claudia Cardinale, che alla prima del Gattopardo, a Cannes, convince a girare per la Croisette con un vero leopardo al guinzaglio. Follie che oggi non si farebbero più. O chissà. La notte in cui girano la famosa scena della Dolce vita alla fontana di Trevi, lui c’è, al fianco di Mastroianni e di Anita, diva infelice, prigioniera di molti amori sbagliati.

Passano gli anni, ma lui c’è sempre

Passano gli anni, ma lui c’è sempre. Lavora con due bravissimi colleghi: prima Matteo Spinola, poi Gianluca Pignatelli. Condivide con attori e registi gioie, premi, applausi e contestazioni. Lavora con Ornella Muti e con Manuela Arcuri, ma anche con infiniti talent stranieri, fino a Madonna e a Scarlett Johansson. A Schwarzenegger assicura un’intera palestra nella stanza d’albergo. Robert De Niro diventa suo amico, così come Paolo Villaggio.

Tutti, attori e giornalisti, si danno appuntamento da lui, al Lido di Venezia, alla stanza 135 dell’hotel Excelsior, dove lui per trent’anni organizza incontri stampa, fra il vassoio della colazione appena consumata e il letto disfatto. Ma era tutto vita vera, tutto faceva spettacolo.

Un giorno, da quella stanza, riesce a orecchiare nella stanza accanto la giuria della Mostra che decreta il Leone d’oro a Visconti, e lo avverte in anteprima. Alle regole troppo rigide, Lucherini era allergico. E per fortuna. Senza di lui, il cinema sarebbe stato molto meno divertente.

Gli amici più cari

Fra gli amici più cari, aveva Carlo Verdone e Giuseppe Tornatore. Rimpianti non ne aveva. “Sono felice di aver fatto il lavoro che sognavo, di aver vissuto il sogno del cinema – diceva – Il giorno che starò male di salute, ci penserò”. Nel 2007, Antonello Sarno ha realizzato un documentario su di lui. Nel 2012, all’Ara Pacis di Roma, una mostra ha celebrato la sua storia, che si intreccia a quella di tutto il cinema italiano, la sua vita passata fra divi e divine.

Adesso, vien voglia di dire con una lacrima di retorica, e la speranza che sia vero, Enrico potrà ritrovare i suoi amici Marcello, Federico, Michelangelo, Monica, Anita, Luchino. Una dolce vita senza fine, senza più l’obbligo dei titoli di coda.