I Kiss infiammano Lucca: per l’addio anche una fan-bambina sul palco

Lucca, 30 giugno _ Il Lucca Summer Festival festeggia i 25 anni e le candeline le portano i Kiss. Sono stati loro ad aver aperto, ieri, l'edizione 2023 del festival firmato D'Alessandro & Galli. La loro unica data italiana, sold out. I Kiss l'hanno fatto restando fedeli a se stessi, tra quelle luci, quei colori e gli spettacoli pirotecnici kolossal che per 50 anni hanno meravigliato il loro pubblico. E dopo mezzo secolo è sempre come se fosse la prima volta. I fan hanno iniziato a radunarsi in piazza Napoleone ore prima dello show, i più coraggiosi fin dalla mattina, sotto il caldo torrido. Armatì di trucchi e costumi per omaggiare e imitare la loro band preferita, alcuni di loro erano degni dei migliori cosplayer. I più fortunati sono riusciti a intercettare i loro beniamini in giro per Lucca, mentre si godevano la città, e a strappargli una foto insieme. Alle 18.30 cancelli aperti e corsa ai posti migliori. A rompere il ghiaccio e ad intrattenere la folla rock, circa 12mila persone in piazza provenienti da ogni parte d'Europa, sono stati gli Skid Row.

Poi le luci si sono spente, il palco si è illuminato e un boato è esploso in cielo. Paul Stanley-The Starchild (71 anni), Gene Simmons-The Demon (73 anni), Eric Singer (65 anni) e Tommy Thayer (62 anni), con parrucche nero corvino, stelle sugli occhi e viso bianco, abiti in palle e tacchi, linguacce pronte, hanno fatto il loro ingresso calandosi dall'alto, in piedi su pedane volanti, tra esplosioni e fuochi d'artificio. Uno spettacolo strabiliante di luci e colori che da sempre li caratterizzano, ma che continuano a meravigliare. E lo stupore delle prime volte è stato anche il loro. "Non eravamo mai stati a Lucca prima d'ora. È stupenda e voi siete bellissimi" hanno urlato dopo aver infiammato la piazza con "Detroit, rock city" e "Shout it Out Loud".

Da quel momento il delirio. I 12mila in piazza non hanno smesso di urlare, applaudire, ballare e cantare a squarciagola, interrotti ogni tanto dalle lingue di fuoco sul palco. Non solo adulti ma anche tanti bambini, strano ma vero. Come la piccola Luce, bambina che era tra gli spettatori e che a un certo punto è stata fatta salire sul palco e si è ritrovata accanto a Paul Stanley, di fronte a quel fiume di persone che urlavano il suo nome. Poi per chiudere in bellezza, un pezzo icona come "I was made for lovin' you". I Kiss hanno salutato il loro pubblico con una dichiarazione d'amore per poi sparire, quasi per magia, dietro le quinte. La piazza si è lentamente svuotata. Molti dei presenti sono tornati a casa con la consapevolezza che quella, per alcuni, era l'ultima volta ad un concerto dei Kiss. La storica rock band ha già annunciato il ritiro dalle scene. Tutto finirà li dove è iniziato, a New York, l'1 e il 2 dicembre prossimi. Ma sarà un vero addio?