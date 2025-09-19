Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori

di Jessica Quilici

Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Dodici i cortometraggi in arrivo da tutto il mondo, e altrettanti i film che saranno presentati in anteprima nei rispettivi concorsi, in aggiunta agli attesi ‘fuori gara’. Tra questi, il thriller ‘1780’, l’ultimo lavoro dell’attore e produttore cinematografico statunitense Kevin Spacey, che aprirà la manifestazione da super ospite proprio domani.

Tra i big che parteciperanno all’evento anche Michele Riondino e il regista e sceneggiatore Pietro Marcello, che presenteranno rispettivamente ‘La valle dei sorrisi’ e ‘Duse’, dedicato alla leggendaria attrice italiana.

Atteso al festival anche il regista e sceneggiatore Gianni Amelio, che riceverà il premio alla carriera. E poi ancora masterclass, prime visioni, omaggi ai mostri sacri del cinema. A parlarne, attivato il countdown, è proprio il direttore artistico Nicola Borrelli.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione?

"Come sempre sarà una vera e propria festa del cinema. Oltre al valore artistico dei film selezionati da una giuria di professionisti, abbiamo lavorato molto sul fuori concorso, con scelte condivise all’interno del nostro team e in collaborazione con distributori e produttori. È un festival che rende omaggio al passato con lo sguardo orientato sul futuro: da un lato celebriamo, ad esempio, Pier Paolo Pasolini e David Lynch – e non potevamo non farlo, visto che la sua Fondazione ha sede proprio a Lucca – , dall’altro diamo tanto spazio ai giovani".

Qual è, quindi, la peculiarità di Lucca Film Festival?

"È una manifestazione attenta alle pellicole e al pubblico del domani. In concorso ci sono lavori di molti giovani già lanciati in questo mondo, ma sono felicissimo, ad esempio, della seconda edizione di ‘Scrivere cinema’, un laboratorio che quest’anno accoglie 15 ragazzi e ragazze aspiranti sceneggiatori da tutta Italia. E poi dal lunedì al venerdì abbiamo almeno due attività al giorno dedicate alle scuole. Tra queste, la masterclass di Rebecca Pedrazzi, che parlerà di arte e algoritmi nell’era dell’intelligenza artificiale, e quella di Giulio Donato che affronterà il tema dell’adolescenza e della crescita attraverso il cinema. E poi la lezione di Gianni Amelio, che riceverà anche lui, oltre a Kevin Spacey, il Premio alla carriera. Inoltre siamo l’unico festival ad avere, il sabato sera, ‘Lucca effetto cinema’, la serata a tema in maschera tra le vie del centro storico".

Tanti gli ospiti attesi per questa edizione, ma c’è qualche nome in particolare che non è ancora riuscito a portare a Lucca?

"Qualche nome? Tanti, tutti. È molto difficile avere in anticipo la conferma delle presenze degli artisti, a maggior ragione se – come quest’anno – il festival cade pochi giorni dopo la Mostra del cinema di Venezia. Soprattutto se poi, gli invitati, ricevono il Leone d’oro, come è successo con Jim Jarmush, che alla fine non ha potuto partecipare. Sfortuna? Possiamo dire, ad ogni modo, di averci visto lungo".