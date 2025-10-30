Lucca Comics & Games. Il “Senso“ di Alfred per l’Italia e il fumetto: "Non è intrattenimento"

"Quella dei miei fumetti è un’Italia reinventata, intima. È la mia Italia". Alfred (nome d’arte di Lionel Papagalli, francese di chiare origini italiane) è uno degli autori di fumetti più celebrati di Francia, un nome importante anche a livello internazionale. Nell’anno in cui la Francia è al centro di Lucca Comics & Games, in corso fino a domenica nella città toscana, una mostra (Fondazione Banca del Monte) è dedicata proprio a questo artista poetico e ironico, talento visionario, che nella sua trilogia “italiana“ (Come prima, Maltempo e Senso, pubblicati da Bao) regala una visione tutta sua del nostro Paese. "Ho disegnato la Chiavari della mia infanzia – spiega – una città che non è più come allora, ma disegnarla è un po’ un modo per tornarci".

Nei suoi libri ci sono luoghi e scenari italiani, collocati in un contesto immaginario. "Ci sono ricordi d’infanzia e un misto di luoghi dove sono stato. Ho attinto all’humus profondo della mia italianità. Mi emoziona il fatto che Lucca mi abbia dedicato una mostra. Io non cerco mai di fare mostre sul mio lavoro, ma quando Bao mi ha proposto questa, ho pensato fosse giusto farla. E in questi giorni arriveranno a Lucca anche i miei familiari italiani per vedere la mostra e questo mi fa particolarmente piacere".

Da autore italo-francese ha un punto di osservazione privilegiato per valutare i due mercati dei fumetti. È vero, come ha detto l’ambasciatore di Francia in Italia, che il fumetto è un po’ il vostro romanzo nazionale? "È vero, sono d’accordo". Come mai ha quell’importanza culturale che in Italia fatica ad avere? "Penso che dipenda dal fatto che negli anni Settanta ci sono stati alcuni autori francesi che hanno avuto un grande successo internazionale. Penso a Moebius, Druillet, Bilal. Lo stesso Hugo Pratt, pur non essendo francese, ha conosciuto il grande successo pubblicando in Francia. In Italia mi pare che il fumetto abbia un ruolo soprattutto di intrattenimento. Però qui a Lucca..."

A Lucca? "Ho visto un pubblico molto interessato a un fumetto che non sia solo intrattenimento". Si sente anche lei un italiano di cattivo umore, come Cocteau diceva dei francesi? "Assolutamente no, perché io sono mezzo italiano". Qual è l’autore italiano che l’ha ispirata di più? "Direi Massimo Mattioli con il suo M il Mago, perché ha un disegno apparentemente semplice, ma che invece permette di raccontare un sacco di cose. Non c’è bisogno di fare disegni complicati, un disegno semplice può raccontare cose complicate".

E del nuovo fumetto italiano? "Citerei Gipi e Fior". Uscendo dal fumetto italiano? "Da piccolo amavo molto Fred, anche lui con un disegno apparentemente semplice, ma capace di realizzare storie molto poetiche. Poi direi Tardi e Baru". Il protagonista di Senso è colto da una serie di accidenti, che poi, però, portano a un lieto fine che gli cambia, in meglio, la vita. Che messaggio vuole dare? "È la lezione che ho insegnato a mia figlia: accettare gli imprevisti in modo positivo".

