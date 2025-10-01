Lucca Comics fa il pieno di stelle. Dai maestri francesi ai big dei manga

Papini Poetico ed emozionante, Il cane che guarda le stelle fu tra i fumetti premiati a Lucca Comics & Games nel 2016. Tra poche settimane l’autore Takashi Murakami sarà uno dei nomi più attesi di Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il nome di Murakami è all’interno del programma come di consueto ricchissimo di ospiti, eventi, mostre, concerti tra fumetti, giochi, cosplay, film, illustrazione, musical. Dopo gli annunci della prima presentazione a giugno, ieri a Milano il direttore Emanuele Vietina ha completato il “cast“ di questa edizione che anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Per restare nell’ambito del fumetto asiatico, sale l’attesa per il già annunciato arrivo in Italia di Tetsuo Hara per la gioia degli appassionati di Ken Il Guerriero. Poi l’autore di Cacciatori di cadaveri Hosui Yamazaki. Una mostra rende omaggio alla grande illustratrice Akemi Takada.

Sulla scia del tema di quest’anno, il “French kiss“ (“Bacio alla francese“) Rébecca Dautremer, autrice del poster di questa edizione, per una settimana trasferirà il suo studio nella Limonaia di Palazzo Guinigi, lavorando di fronte al pubblico. In una sorta di giro del mondo a fumetti, spicca lo spazio per il fumetto francese con “Exagone“ (che riunisce dodici grandi maestri del fumetto), poi un’esposizione dedicata ad Alfred, un ideale ponte tra Francia e Italia.

Per quanto riguarda Tex Willer, l’eroe bonelliano sarà protagonista di “¡Hola, Tex!“, un percorso cronologico che racconta l’impronta dei grandi maestri di lingua spagnola su Aquila della Notte: da Jesús Blasco a Víctor de la Fuente, fino ad Alfonso Font, Enrique Breccia, Carlos Gomez e Horacio Altuna.

Dopo aver annunciato l’uscita il 31 ottobre di Orbit Orbit – il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto – Caparezza torna a Lucca per presentare l’intero progetto come musicista e sceneggiatore di fumetti. Ovviamente importante la presenza di autori italiani; da Zerocalcare a Giacomo Bevilacqua, da Fraffrog a Pera Toons, da Leo Ortolani a Milo Manara, da Teresa Radice e Stefano Turconi a Silvia Ziche.

Nel mondo dei games attesa per Nintendo Switch 2, poi l’evento con Hideo Kojima, creatore di giochi. Come sempre importante lo spazio dedicato alle serie tv e delle piattaforme: Netflix celebrerà la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Appuntamento a venerdì 31 ottobre alla presenza dei protagonisti e dei creatori. Lucky Red presenta Dracula. L’amore perduto, di Luc Besson, che terrà una masterclass sul suo cinema e presenterà il film insieme a una delle protagoniste, Matilda De Angelis.

Nella marea di appuntamenti, un posto speciale tocca a “L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo“, mostra dedicata al capolavoro di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano Lopez: circa cento tavole originali dell’opera che è insieme un racconto di fantascienza e un’allegorica denuncia politica. I 75 anni di Charlie Brown e dei Peanuts (creati da Charles Schulz) saranno celebrati da un musical: Sei un brav’uomo, Charlie Brown. Colorati e fantasiosi i cosplayer che invaderanno festosamente le strade di Lucca. A questo proposito, isybank propone lo spazio “Kingdom“ (Palazzo Tucci) un laboratorio stilistico per creare e migliorare il proprio cosplay con stylist e make-up artist, accessibile a tutti. Intanto, il mondo del festival sarà raccontato dal docufilm “I love Lucca Comics & Games“ che uscirà nei cinema il 10-11-12 novembre.