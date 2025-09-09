Lucca Comics & Games, le emozioni in un film

Roma, 9 settembre 2025 – Un film per raccontare un festival unico al mondo: Lucca Comics & Games, luogo di incontro, ogni anno, per trecentomila persone. Un festival che è un’isola di inclusività, dove ognuno può sentirsi totalmente libero. È online da ieri il trailer di I love Lucca Comics & Games, il film documentario che Manlio Castagna, giornalista, scrittore e documentarista ha realizzato sul più importante evento italiano dedicato al fumetto e al gaming. Il film uscirà come evento speciale al cinema il 10, 11 e 12 novembre, con I Wonder Pictures.

“Tutto è nato al tavolino di un caffè, con Andrea Romeo – dice Castagna, che ha diretto il doc –. Parlavamo di Lucca Comics & Games e Andrea, che ha un fiuto per le storie come pochi altri, mi ha detto: perché non ne facciamo una serie di film? Dopodiché, per cercare l’essenza di Lucca Comics & Games dovevo cercare nelle storie delle persone che lo vivono. E mettere in luce la forza inclusiva di questa manifestazione. Lucca è uno spazio sicuro per le differenze: lì puoi essere chi vuoi, e nessuno ti giudica”, prosegue Manlio, che nel doc ha scelto di raccontare sei storie di ragazzi e ragazze la cui vita si è incrociata con Lucca Comics & Games. “Un ragazzo bullizzato pesantemente mi ha detto: vengo in un posto dove il mio cosplaying non soltanto è accettato, ma le persone che fuori mi insulterebbero mi chiedono l’autografo – rivela Castagna –. In un momento difficile come quello attuale, dove gli spazi di comunità sono sempre più piccoli, dove mettere insieme le persone sembra sempre più difficile, Lucca è un’isola felice. E io ho cercato di raccontarne l’unicità, ma soprattutto di rispettare le storie delle persone che letteralmente “fanno“ il festival”.

Andrea Romeo, da anni appassionato distributore di film di grande interesse – distribuirà The Voice of Hind Rajab, il film che ha scosso Venezia – ha prodotto il film con la All at Once. Dice: “Nelle immagini emerge lo spirito del festival: nei giorni di Lucca Comics & Games c’è chi ha cambiato radicalmente le sue prospettive sulla vita”. Il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, spiega: “Lucca Comics & Games è una manifestazione totale, è molto più di un “festival“. È un salone editoriale come Francoforte, anche un festival come Venezia, ma è anche un grande evento rituale, la grande espressione collettiva di trecentomila persone. Lucca crea conoscenza e crea coscienza: ognuno può fare emergere la sua identità profonda. E il film rispetta proprio questa peculiarità del festival. Ognuno è spettatore, ma anche autore della manifestazione”.