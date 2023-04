Luca Salatino e Soraya Allam Ceruti si sono lasciati. A ufficializzarlo è proprio l'ex tronista di Uomini e Donne con una story su Instagram. "Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande" è la citazione che ha pubblicato su Instagram Luca Salatino. E poi un semplice "Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento" scritto in bianco su sfondo nero.

Smentite quindi, almeno per ora, le affermazioni di chi sosteneva che si trattasse di una crisi artefatta e allestita appositamente dai due protagonisti per avere un po' di visibilità e, magari, partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Una rottura che fa rumore, quella fra Luca Salatino e Soraya. Soprattutto perché lo stesso ex tronista durante la propria partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip non aveva fatto altro che piangere e lamentarsi di quanto sentisse la mancanza proprio della fidanzata. Luca Salatino è addirittura uscito anzitempo dal reality show di Canale 5 per tornare dall'amata Soraya.

E vivere insieme a lei a Como. Dove avrebbe anche dovuto aprire un ristorante, essendo lui chef. E ora che è successo? E' andato tutto in frantumi?