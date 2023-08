Luca Guadagnino Riceve il Premio Siae dal QN Magazine

Dopo Bones and All, vincitore del Leone d’Argento, Luca Guadagnino torna al Lido per ricevere il premio Siae, intitolato quest’anno al giornalista Andrea Purgatori, recentemente scomparso. "Sono orgogliosamente membro della Siae da oltre vent’anni e ho sempre sentito di far parte di una grande famiglia in una grande casa. È quindi un onore davvero grande ricevere questo premio così prestigioso che segna un traguardo per me", ha dichiarato Guadagnino, 52 anni. La cerimonia di consegna si terrà il 2 settembre, in Sala Perla, nell’ambito delle Giornate degli Autori.