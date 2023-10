Luca Goldoni, un inviato molto speciale

Ha sorriso con gli occhi: "Che piacere vederti". Era stanco, Luca. Stanco e sereno sul letto di casa rischiarato da una lampada dal chiarore tenue che spegneva l’alone proprio ai margini della raccolta dei suoi libri allineati sulla parete uno accanto all’altro come una elegante cornice di parole. L’ultimo incontro pochi giorni fa, concluso dall’assurda speranza di vederci ancora. E invece, ieri sera, è finita tra i ricordi la bella storia di un’amicizia iniziata a metà degli anni Sessanta nel vecchio Carlino di via Gramsci, a Bologna, quando Giovanni Spadolini, il direttore, avanzava impettito verso la tipografia con la faccia seria e il passo pesante scortato da un rispettoso plotone di uomini per lo più in blu, quasi una divisa, tra vice direttori, capi redattori e inviati. Luca Goldoni era il più giovane, il più bello, forse già il più bravo e la sua firma teneva disinvoltamente la terza pagina accanto a quelle di giornalisti affermati di letterati illustri. "Ti ricordi, quando…", gli ho chiesto, e la risposta è venuta con un lento battito di ciglia e un soffio lieve: "Mi commuovi".

E allora via con gli aneddoti per lo più di tempi lontanissimi, perché Luca amava gli aneddoti, anche gli stessi ripetuti e ogni volta sorrideva come se non li avesse mai sentiti: le nostre cene con i pastori, in Sardegna, i simpatici tentativi di imitarli quando schiacciavano le noci con un secco colpo di testa contro il muro, i viaggi qua e là, gli stringati racconti sulle sue spedizioni da inviato in Europa e nel mondo, le guerre, le storie di vita e di costume, le foto con i grandi, "qui sono in Israele con Moshe Dayan", le dediche e gli autografi perché non c’erano i selfie e i pranzi, le battute e le chiacchiere, politica, giornalismo e di tutto e di più, tra risotti e sangiovese, nella sua dimora collinare, defilato rifugio degli amarcord di un gruppo di amici.

Raccontava, ascoltava, a volte proponeva non senza una certa carica di entusiasmo e allora la voce prendeva il tono della fretta. Perché Luca era soprattutto operativo. Quando seppe che avevo intervistato buona parte dei grandi protagonisti della cronaca nera, da Izzo a Vallanzasca, da Pacciani a Mesina a Lutring, mi fermò con la mano. "Scrivi subito un libro, trovo l’editore e intanto ti fornisco il titolo: Dieci assassini che mi danno del tu". Alle sette del mattino chiamò per sollecitarmi e rimase male quando rifiutai.

Dal Carlino al Corriere voluto da Spadolini, ma con base a Bologna, nella casa che divideva con l’adorata moglie Franca e con il figlio Alessandro. E, nel tempo, il ritorno al suo vecchio caro giornale degli anni lontani: il Carlino e il Quotidiano Nazionale. Nel tempo libero amava il mare, l’aria e il cielo: le barche a vela, e il rombo possente dei motori e i modelli di auto e di aerei radiocomandati che spingeva in spericolate traiettorie nei cieli di periferia.

Se n’è andato un signore. Di oggi e di ieri, finito nel giornalismo quasi per caso. "Lo debbo a Baldassarre Molossi, storico direttore della Gazzetta di Parma. Senza lui avrei fatto l’avvocato, o il giudice o chissà cos’altro". Com’era Luca? Elegante, sportivo, allegro e spiritoso, l’umorismo acuto e raffinato, l’animo umile e generoso, Luca amava i fatti più delle parole, e spesso arricchiva gli aneddoti con un pizzico di surreale ironia. "Ho scritto un articolo sul QN. Racconto la mia vita e penso di essere l’unico giornalista ad aver pubblicato il proprio ‘coccodrillo’ da vivo".

Quando morì la mamma "tra le mie braccia", come disse, volle rifugiarsi in un convento. Il Santuario Francescano della Verna, in Toscana, ci accolse mentre calavano le prime ombre della sera, con una minestrina tiepida, celle spoglie e fredde aperte su un ballatoio di muri spessi e di silenzi antichi dal quale si scorgevano sagome di monti lontani cupi e minacciosi. Luca parlò poco e la solennità dell’ambiente trasformò quella profonda riservatezza in un raccoglimento da frate in preghiera. All’alba si isolò col Superiore in un dialogo di sussurri e di pause, da confessione, da richiesta di conforto o da entrambe. Un’ora dopo era di un altro umore. "Andiamo al mare", disse. E al mare andammo.

Gli ho ricordato quel viaggio anche nell’ultimo incontro, e forse è stato contento.