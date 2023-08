Luca Dirisio torna in studio: nuovo album in arrivo

Che fine ha fatto Luca Dirisio? Il cantautore abruzzese era un po' sparito dai radar del grande pubblico, ma ora sembra sia in procinto di tornare con nuove canzoni. Ad annunciarlo è lo stesso Dirisio con una foto eloquente sui social network che lo mostra in studio di registrazione.

Dopo 'Bouganville' del 2019 dovrebbe quindi arrivare finalmente un nuovo album. Eppure il cantautore di Vasto non è mai stato fermo in questi anni. Anzi, sono stati diversi i live di cui è stato protagonista e il suo pubblico lo ha sempre seguito. In tanti ricordano 'Occhi negli occhi', il brano che ha dedicato nel 2020 alla moglie.

I tempi del grande successo, va riconosciuto, per Luca Dirisio sono lontani. Quel 2004 per lui magico con i brani 'Calma e sangue freddo' e 'Il mio amico vende il tè', seguito dal 2005 caratterizzato da 'Usami' e dal 2006 con 'Sparirò' e il cult 'Se provi a volare', versione italiana di 'Breaking free' inserita nella colonna sonora del film 'High school musical', sono un ricordo. Ancora molto vivo, però, nella mente di moltissimi fan della musica dei primi anni Duemila e dello stesso Luca Dirisio. Il quale è comunque rimasto un simbolo del pop di quel periodo per moltissimi italiani. Dal 2006 a oggi sono state molte le sue canzoni, a testimonianza del fatto che non gli piace di certo stare fermo.

Ora ecco di nuovo il cantautore in studio per un nuovo album. E’ ancora presto per sapere quando e come uscirà, di certo si sa però che è finalmente in lavorazione.