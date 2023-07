Luca Di Tolla, dalle prese in giro della Gialappa’s Band alle vittorie di Filippo Magnini

Luca Di Tolla è diventato grande. Se il nome vi dice qualcosa, vi risveglia un ricordo, allora vuol dire che siete stati attenti telespettatori del Grande Fratello 2012. E anche della Gialappa's Band. Che prendeva spesso di mira proprio Luca Di Tolla. Lo "squalo", come amava farsi chiamare anche per i suoi corteggiamenti nei confronti delle donne - non escluse quelle del reality show di Cinecittà -, è stato uno dei protagonisti delle clip di sfottò proprio del trio comico.

La sua pronuncia in inglese è sempre stata oggetto di presa in giro, così come il suo atteggiamento da "piacione" mostrato all'interno della casa più spiata d'Italia. Che fine ha fatto Luca Di Tolla dopo quel Grande Fratello di undici anni fa?

Di carriera ne ha fatta parecchia. Basti pensare che solo pochi giorni fa a ringraziarlo pubblicamente è stato Filippo Magnini, nuotatore plurimedagliato e fra i motivi d'orgoglio delle vasche italiche nel mondo. "Grazie Luca Di Tolla perché sei un amico e perché sei stato preciso, professionale, attento nel mettermi in forma come quando ero professionista e mi hai affiancato come sempre durante la 'battaglia'" ha scritto Magnini sul proprio profilo Instagram.

Luca Di Tolla è oggi uno stimato nutrizionista. Fra i volti noti con i quali collabora ci sono, oltre allo staff di Filippo Magnini e a quello di numerosi altri nuotatori, anche il coreografo Fabrizio Mainini, l'attore Raoul Bova e il nuotatore Manuel Bortuzzo.