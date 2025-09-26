LuBeC 2025. Ponti di cultura tra generazioni

Tutto pronto per l’edizione numero XXI di LuBeC - Lucca Beni Culturali, l’incontro annuale promosso e organizzato da Promo PA Fondazione, che promuove lo sviluppo culturale per la crescita, la competitività e l’innovazione del Paese e dei suoi territori. L’evento si terrà l’8 e il 9 ottobre 2025 al Real Collegio. La manifestazione, che quest’anno ha ottenuto anche il patrocinio della Commissione Europea, vede tra i suoi sostenitori il Comune di Lucca, la Regione Toscana, il Ministero della Cultura, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la CCIAA Toscana Nord Ovest, ed è dedicata a tutti coloro, addetti ai lavori e non, che vogliono essere parte attiva dello sviluppo e dell’innovazione socio-culturale del nostro Paese.

Il tema guida di LuBeC 2025 è “Ponti di cultura”, a sottolineare la capacità della cultura di creare connessioni e attivare comunità, costruendo relazioni più forti nella differenza e tra le differenze: tra generazioni, territori e culture.

Davvero ricco il programma della due giorni, che si apre con una plenaria sul rapporto tra cultura, intelligenza artificiale e welfare, per poi articolarsi in otto cantieri tematici che esplorano il rapporto tra cultura e le tre dimensioni della sostenibilità – sociale, ambientale ed economica – nel quadro dell’Agenda 2030. L’obiettivo è rafforzare il processo di accrescimento delle competenze strategiche e tecniche necessarie al sistema pubblico e privato per operare efficacemente nel contesto dello sviluppo sostenibile.

Oltre venti gli appuntamenti in calendario, tutti a partecipazione gratuita, e più di centotrenta i relatori coinvolti, tra esperti italiani e internazionali di altissimo livello – come Federico e Jacopo Rampini, Lucia Castellano, Massimo Osanna, Ermete Realacci, Michele Guerra, Serena Bertolucci, Fabio Viola e Silvio Giordano – insieme a filosofi, storici, dirigenti della PA, economisti e artisti. Attraverso approcci e linguaggi differenti, affronteranno tematiche di grande attualità: dalla transizione digitale, tecnologica e verde al welfare culturale, dalla rigenerazione urbana e rurale all’innovazione sociale, dallo sviluppo del sistema dell’arte contemporanea al turismo, fino all’imprenditorialità culturale e creativa.

Inoltre, uno spazio dedicato a talk, presentazioni e anteprime offrirà ulteriori opportunità dal mondo della cultura.

Tra i momenti più attesi di LuBeC 2025, spiccano la presentazione di “Calibro”, la nuova piattaforma digitale finanziata dal PNRR - TOCC, pensata per restituire la performance dei progetti culturali rispetto ai quattro pilastri della sostenibilità UNESCO, e quella del 21° Rapporto Annuale “Impresa Cultura” redatto da Federculture, uno strumento fondamentale per osservare e interpretare la realtà culturale italiana, oggi alle prese con nuove sfide — digitali, sociali, economiche — ma ancora capace di straordinaria adattabilità.

Nel corso della manifestazione, nella giornata inaugurale, si terrà anche la cerimonia di consegna del Riconoscimento LuBeC2025, attribuito ogni anno a chi si è distinto nella valorizzazione e tutela dei Beni Culturali.