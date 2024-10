Come si usa la lozione viso, alleata essenziale nella cura della pelle

Con l’arrivo della K-Beauty, caratterizzata da maschere in tessuto, creme leggere e colorate al posto dei fondotinta pastosi e polvere di riso, tra i prodotti che hanno guadagnato sempre più importanza nelle routine occidentali c’è anche la lozione viso. Si tratta di un prodotto acquoso, leggermente viscoso e ricco di principi attivi ultra-concentrati, che rappresenta da millenni un segreto di bellezza per le donne orientali.

Effetto vetro

In Asia, le giovani donne stanno diventando sempre più appassionate del trend della cosiddetta glass skin, la pelle effetto vetro. Per proteggersi dai raggi UV, per esempio, in Giappone si adottano pratiche come l'uso di cappellini, guanti e ombrelli, oltre alla crema solare. Ma anche i prodotti di bellezza possono essere validi alleati. In questo contesto, la lozione diventa un passaggio fondamentale per ottenere un aspetto luminoso e trasparente.

Modalità d’uso

La lozione viso si applica subito dopo la detersione, per preparare la pelle per i successivi trattamenti, in particolare a siero e crema. Questo tipo di prodotto ha la capacità di penetrare in profondità, grazie a ingredienti presenti nella sua formulazione come l’acido ialuronico a basso peso molecolare, noto per le sue proprietà idratanti e rimpolpanti. Per ottenere i migliori risultati, la lozione deve essere applicata su pelle pulita, poco prima del siero, affinché i principi attivi possano agire efficacemente. Tra gli ingredienti più efficaci ci sono estratti di yuzu, seta giapponese e kefir fermentato, che rafforzano le difese della pelle.

Utilizzi alternativi

Le lozioni possono essere utilizzate in vari modi grazie alla tecnica scientifica della microfluidica, che consente di intrappolare gli attivi skincare in reti microscopiche, favorendo una penetrazione profonda nel derma. È ciò che le rende un rimedio efficace contro secchezza e disidratazione. Gli esperti consigliano di applicare le lozioni due volte o di utilizzarle per inumidire maschere in tessuto. Sono ideali anche come doposole e dopobarba per chi ha la pelle sensibile. Inoltre, il prodotto residuo sulle mani può essere utilizzato per idratare altre parti del corpo, come gomiti, braccia e ginocchia.

Star

Sono molte le celebrities internazionali che amano i trattamenti di bellezza orientali. Tra esse spicca Emma Watson, che ha rivelato di usare molti prodotti giapponesi, inclusi tonici e lozioni, per mantenere la sua pelle luminosa e idratata. Un’altra star famosa è Kylie Jenner, la quale ha espresso il suo apprezzamento per la K-Beauty. La modella ha integrato lozioni e tonici coreani nel suo regime quotidiano di bellezza, sottolineando l'importanza di questi prodotti per il suo aspetto radioso. Anche Rihanna ha mostrato interesse per la skincare asiatica, incorporando prodotti giapponesi e coreani nella sua routine, ottenendo validi risultati anche grazie all'uso di lozioni viso. Pure la top model Gigi Hadid ha detto di apprezzare particolarmente la leggerezza e l’idratazione di questi prodotti. Influenzate dalla K-Beauty sono anche Jessica Alba, attrice e imprenditrice, e la cantautrice e attrice Ariana Grande.

Tonico vs lozione

Molte persone confondono la lozione viso con il tonico. In realtà sono due prodotti distinti, che svolgono funzioni diverse. Il tonico è comunemente utilizzato nella routine occidentale per rimuovere residui di trucco e riequilibrare il pH della pelle. Al contrario, le donne asiatiche preferiscono effettuare una doppia detersione con un detergente oleoso seguito da uno schiumoso e, successivamente, una doppia idratazione in cui la lozione rappresenta il primo passo. La lozione, come anticipato, serve anche da preparativo per il rituale del bagno giapponese, che riscalda e rilassa i tessuti dopo una detersione profonda. Questo passaggio favorisce l’apertura dei pori, rendendo la pelle più ricettiva e morbida, creando così una pelle liscia e rivitalizzata.