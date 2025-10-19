Louvre, un colpo alla Lupin. Il furto (vero) e la serie tv profetica: ma la realtà supera la fiction

Parigi, 19 ottobre 2025 – Una banda di ladri si arrampica al primo piano del Louvre, rompe le finestre e con un seghetto circolare taglia la vetrina che custodisce i tesori di Napoleone, prima di fuggire in scooter con il malloppo. Potrebbe suonare come la trama di un film, se non fosse una storia vera. Il colpo messo a segno oggi nel più famoso e blindato museo del mondo, sembra essere partorito dalla mente dei più grandi sceneggiatori. E in effetti il topic ‘mistero al museo’ – di cui la rapina è una declinazione frequente – è quasi un cliché del cinema, che in più occasioni ha usato proprio il Louvre come ambientazione di film d’azione, gialli e thriller. Sul grande e piccolo schermo.

Era il 1965 quando la serie Belphegor, tratta dal romanzo di Arthur Bernède, raccontava la storia di un fantasma che infesta il Louvre. Ne esiste anche la trasposizione cinematografica del 2001. Nel 1978 un’altra fiction mette in scena la vera storia del furto della Gioconda, il capolavoro di Leonardo da Vinci, esposto nel museo parigino, sottratto dall’imbianchino italiano Vincenzo Peruggia nel 2011. Arriviamo al 2006, quando nelle sale esce il Codice da Vinci di Ron Howard, imbastito sul best seller di Dan Brown: tutto prende le mosse dall’omicidio del curatore del Louvre, inseguito nel cuore della notte nelle gallerie del museo da un misterioso uomo vestito da monaco.

Nel film Mistero al Louvre (2017) è un furto a innescare una lunga indagine che porta a galla misteri e segreti. Protagonista la ladra ‘Mercure’ (Constance de Coulanges) intenzionata a rubare una parure di gioielli imperiali. E di gioielli si parla anche nella recente serie tv Netflix Lupin, ideata da François Uzan, George Kay. Il ladro gentiluomo Assane Diop – impiegato delle pulizie al museo – mette in atto il suo piano per rubare al Louvre una preziosa collana di diamanti appartenuta alla regina Maria Antonietta, la stessa per cui 25 anni prima era stato ingiustamente accusato di furto il padre. Interpretato da Omar Sy, è l’incarnazione di un contemporaneo Arsenio Lupin, il trasformista uscito dalla penna di Maurice Leblanc. Il Louvre fa anche da sfondo a una scena adrenalinica che si chiude con lo schianto di una Ferrari nella famosa Piramide dell’architetto Ming Pei.

La finta collana di Antonietta appare quasi come una prefigurazione della vera corona dell’imperatrice Eugenia: il monile appartenuto all’ultima sovrana di Francia, moglie Napoleone III, custodito nella Galleria di Apollo del Louvre, è l’unico degli oggetti trafugati oggi al Louvre che è stato ritrovato. Era a terra fuori dal museo, ammaccata, probabilmente persa dai ladri camuffati da operai nella concitazione della fuga. Che non diventi anch’essa fonte d’ispirazione per una trama mozzafiato? Una cosa è certa: qui la realtà sembra superare la fiction.