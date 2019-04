Parigi, 3 aprile 2019. Trascorrere una notte nel museo del Louvre, tra capolavori come la Monna Lisa e la Venere di Milo con tanto di aperitivo, cena e concerto. Sembra impossibile? Invece un fortunato vincitore potrà godersi una notte in quello che forse è il museo più famoso al mondo. Basta andare sulla pagina web airbnb.com/ louvre prima delle 23:59 del 12 aprile e rispondere alla domanda “Perché saresti l'ospite perfetto di Monna Lisa?”. Chi darà la risposta più convincente (premio unico) potrà trascorrere assieme ad un accompagnatore la notte del 30 aprile nel museo del Louvre in un alloggio creato ad hoc da Airbnb.

Ma non solo. È previsto anche un tour privato, con aperitivo e cena. E dopo un concerto all'interno dei sontuosi alloggi di Napoleone III, i vincitori si ritireranno nella propria camera da letto, una “mini piramide” situata sotto la celebre Piramide di vetro.

La collaborazione di Airbnb con il Louvre non si limita solo a questa esperienza: da maggio fino alla fine dell'anno sarà infatti possibile prenotare sulla piattaforma diverse esperienze che si terranno all'interno museo. Tutti i termini e le condizioni del concorso sono disponibili su airbnb.com / louvre.