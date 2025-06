Louise. Nevelson tra scultura e memoria

Ancora in attività e quarantenne, l’artista ucraina Louise Nevelson poté godere del riconoscimento del mondo dell’arte con le sue opere. Un destino fortunato il suo, rispetto a quello di tante artiste talentuose che non sono mai arrivate a questo risultato. Soprattutto perché l’epoca di riferimento sono gli inizi degli anni Quaranta e le sue imponenti ed eleganti sculture monocrome nere, bianche e oro, create con assemblaggi di materiali di recupero ancora oggi d’effetto venivano guardate con interesse, portandole visibilità e riconoscendole un ruolo.

Louise Nevelson, pseudonimo di Lija Isaakivna Berljavs’ka, nata nel 1899 a Kiev e poi naturalizzata statunitense, è protagonista fino al 20 luglio di una mostra monografica a cura di Ilaria Bernardi, a Palazzo Fava, nelle sale del piano nobile di Palazzo Fava, decorate dal ciclo di affreschi commissionati nel 1548 a Ludovico, Annibale e Agostino Carracci dall’allora proprietario Filippo Fava.

In questa figura di donna, tra le prime a vedere il proprio successo, l’arte e la vita sono equamente interessanti, perché nel tempo si sono dimostrate anticipatrici di tematiche sociali oggi divenute urgenti: se con il suo lavoro fatto di scarti quotidiani assemblati, Louise Nevelson ha anticipato il tema della memoria, con la sua vita personale, opponendosi alle convenzioni tradizionalmente imposte alla donna del suo tempo, ha anticipato l’oggi dirimente questione della condizione femminile.

Pur sposata con Charles Nevelson e madre di un figlio, sentì infatti talmente limitante il ruolo di moglie e madre che nel 1941 divorziò dal marito per dedicarsi completamente all’arte. La sua tenacia ad emanciparsi come donna e come artista le consentì, già negli anni Cinquanta, di vedere sue opere entrare a far parte delle collezioni dei maggiori musei americani, tra cui il MoMA a New York; nel 1962 espose nel padiglione statunitense della Biennale di Venezia e nel 1967 ottenne una prima vasta retrospettiva al Whitney Museum di New York a cui seguirono numerose altre mostre nel mondo che le valsero il titolo di ’Grande dame della scultura contemporanea’.

Dopo le prime tre sale caratterizzate dalle iconiche sculture nere, la quarta Sala, la Sala Albani, porterà in luce la stretta relazione tra il lavoro di Nevelson – definita da Germano Celant femminile e femminista poiché si è autoaffermata in una cultura maschile – come scultrice e la pratica del collage e degli assemblaggi che l’ha accompagnata per tutta la sua vita.

Nella sala Cesi si ammirano acqueforti inedite del 1953, unite a serigrafie del 1975, raramente conosciute ed esposte prima. E nell’ultima, la Carracci, ecco grandi collage su legno dipinto, sospesi a parete e soprattutto una grande scultura autoportante come (The Golden Pearl, 1962), che presentano il risultato ultimo della trasformazione alchemica della materia con opere ancora più rare in cui l’oro prende il posto del nero per divenire colore dominante.