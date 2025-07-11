Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
MagazineLotto protagonista a Wimbledon. L’abbigliamento amato dai campioni
11 lug 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Lotto protagonista a Wimbledon. L’abbigliamento amato dai campioni

Lotto protagonista a Wimbledon. L’abbigliamento amato dai campioni

Lotto protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale. Un...

Lotto protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale. Un...

Lotto protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale. Un...

Lotto protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale. Un evento che da sempre rappresenta tradizione, eleganza e competizione ai massimi livelli, il palcoscenico ideale per esprimere i valori e lo stile distintivo di Lotto.

Con un heritage tennistico costruito in oltre cinquant’anni di storia al fianco di campioni e promesse del tennis mondiale, Lotto conferma il proprio impegno nel sostenere il talento e l’eccellenza sportiva. Anche in questa edizione, il brand scende in campo con una vasta rappresentanza di oltre 50 atleti, impegnati tra qualificazioni e main draw, in singolare e doppi, sia nelle competizioni maschili che femminili.

Sull’erba londinese, protagonisti come Sebastian Ofner nel singolare maschile e Kamilla Rakhimova (nella foto) nel singolare femminile rappresentano perfettamente il connubio tra stile e performance tecnica. Nel doppio spiccano nomi come Cash, Miedler, Schuurs, Walton, Bonzi e la coppia Patten/Heliovaara, tutti accompagnati dall’iconica losanga.

Un mix perfetto di heritage italiano e innovazione si fonde con un’estetica raffinata, che rende Lotto non solo un alleato tecnico, ma anche un autentico trendsetter nel panorama dello sportswear internazionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata