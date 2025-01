Lotteria Italia 2024-25: premi, estrazione del 6 gennaio e tutto quello che c’è da sapere

Roma, 5 gennaio 2025 – Tutto pronto per l'estrazione della Lotteria Italia 2024-25 . Mancano meno di due giorni all'attesa estrazione finale, il grande evento che ogni anno accompagna il giorno dell'Epifania e che rappresenta una tradizione nel panorama culturale italiano. I numeri vincenti saranno comunicati il ​​6 gennaio 2025 durante la puntata speciale di ‘Affari Tuoi’. La Lotteria Italia, l'unica lotteria nazionale ancora in vigore, mantiene un forte valore simbolico. Dal 16 settembre 2024, data di inizio della vendita dei biglietti, milioni di italiani hanno sognato di vincere uno dei cinque premi di prima categoria , con il primo premio che ammonta a 5 milioni di euro. Quest'anno, inoltre, la Lotteria Italia è associata all'iniziativa ‘Disegniamo la fortuna’ , un progetto dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti.

A poche ore dal termine delle vendite, l'Agipronews ha comunicato che, per l'edizione 2024-25, sono stati venduti 8,65 milioni di tagliandi a livello nazionale. Un dato significativo che registra un incremento del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono venduti circa 6,7 ​​milioni di biglietti.

La Lombardia si distingue con un record assoluto: 1,4 milioni di biglietti venduti, con un aumento del 41% rispetto all'edizione precedente. Questo risultato è probabilmente influenzato dalle numerose vincite registrate lo scorso anno. Al secondo posto si trova il Lazio, con 1,2 milioni di biglietti staccati ( +0,5% ), mentre la Campania mantiene la terza posizione con 900mila biglietti venduti, segnando un incremento del 39%.

Non solo le grandi regioni registrano numeri interessanti: Basilicata: +65%, da 42mila a 69mila biglietti; Umbria: +64%, con un balzo da 132mila a 216mila tagliandi; Trentino-Alto Adige: +63%. Anche la Sicilia (+56%) e la Puglia (+55%).

Tra i canali distributivi primeggiano le ‘Lotterie Nazionali’ che rappresentano il 65% delle vendite e prevedono tre tipologie di punti vendita: tra questi dominano i tabaccai con il 76% del totale delle Lotterie Nazionali (75% nel 2023), mentre bar e “ altri locali” costituiscono il 23% e l'1%, stabili rispetto allo scorso anno. Al secondo posto tra i canali di distribuzione troviamo la rete dei distributori locali, con il 14% dei biglietti venduti, seguita dagli autogrill, storica “tappa fortunata” per la Lotteria, con il 12%. Stabili anche i dati per quanto riguarda la categoria degli “altri distributori” (7%) e l' online, che costituisce solo il 2% circa del totale.

La corsa per partecipare alla Lotteria Italia 2024 sta per concludersi: i biglietti cartacei saranno disponibili fino a lunedì 6 gennaio 2025, giorno dell'estrazione, mentre quelli online si potevano acquistare fino alle 23:59 del 4 gennaio 2025 . È possibile acquistare i biglietti nelle tabaccherie, nelle edicole, nei bar e nelle ricevitorie autorizzate, oppure online sui siti ufficiali e tramite l'App My Lotteries , che consente anche di verificare rapidamente i numeri vincenti. Per chi sceglie il digitale, è importante conservare il promemoria di gioco, necessario per la riscossione in caso di vincita. Il costo dei biglietti è di 5 euro.

L' estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-25 è fissata per lunedì 6 gennaio 2025. Le operazioni ufficiali si terranno alla sala ‘GG Belli’ di AAMS a Roma , sotto il controllo del Comitato Generale per i Giochi. I biglietti di prima categoria verranno poi associati ai pacchi protagonisti della puntata speciale di ‘Affari Tuoi’, trasmessa in diretta su Rai1 dalle 20:30 , con la conduzione di Stefano De Martino.

Durante la serata, un gruppo di ospiti illustri, tra attori, cantanti e ballerini, si sfiderà per determinare l'ordine dei cinque premi principali, culminando con il premio da 5 milioni di euro . Oltre ai cinque premi di prima categoria, verranno assegnati i premi di seconda e terza categoria. Il loro numero e importante saranno stabilità dalla commissione di gioco in base al totale delle vendite, ma non saranno annunciati durante la trasmissione.

La Lotteria Italia è regolamentata dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che definisce le modalità di partecipazione, di assegnazione dei premi e di riscossione delle vincite, sia per le estrazioni giornaliere che per l'estrazione finale.

L'edizione 2024, iniziata il 16 settembre 2024, terminerà dunque il 6 gennaio 2025 con l'estrazione dei cinque premi di prima categoria, inclusi i 5 milioni di euro del primo premio. Per garantire trasparenza e correttezza, il regolamento della Lotteria Italia è descritto nei documenti ufficiali pubblicati da ADM, che includono:

Il Decreto Lotteria Italia 2024

Scarica qui il documento completo (PDF)

La Modifica al Decreto Lotteria Italia 2024

Scarica qui il documento completo (PDF)

Per chi non riuscisse a seguire l'estrazione in diretta, verificare se si è tra i fortunati vincitori della Lotteria Italia è semplice e accessibile in qualsiasi momento sul sito ufficiale della Lotteria Italia: www.lotteria-italia.it . Attraverso l' App My Lotteries , che permette di controllare i biglietti comodamente da smartphone. Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( www.adm.gov.it ), dove tutti i biglietti vincenti vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Per riscuotere i premi della Lotteria Italia 2024-25, è necessario presentare la richiesta entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni. Il biglietto vincente deve essere integro e originale. La domanda di riscossione deve includere le generalità del richiedente, l'indirizzo e la modalità di pagamento prescelta, che può essere tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale.

La richiesta può essere inviata direttamente all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl, in Viale del Campo Boario 56/D, Roma. È possibile presentare la domanda di persona o spedire il biglietto a proprio rischio. In alternativa, ci si può recare in uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo.