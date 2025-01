Lotteria Italia 2024-2025: quando ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti e come funziona

Roma, 6 gennaio 2025 – Non solo l'Epifania. Oggi è il giorno della Lotteria Italia 2024-2025. Stasera, infatti, saranno estratti i biglietti vincenti che saranno comunicati durante una puntata speciale – in diretta – di 'Affari tuoi'. Ma come funziona il tutto? Quando si conosceranno le serie e i numeri fortunati? Quali sono i premi? Quando e come si svolgerà l'estrazione? Ecco dunque una breve guida a quello che succederà stasera.

Stefano De Martino presenterà una puntata speciale di 'Affari tuoi' abbinata all'estrazione della Lotteria Italia (Ansa)

Anche quest’anno si è scelto il programma 'Affari tuoi' su Rai 1 sia per l’estrazione finale della Lotteria Italia 2024/25, sia per la distribuzione dei premi giornalieri. In occasione del sorteggio più importante, che si tiene oggi, 6 gennaio, la trasmissione condotta da Stefano De Martino va in onda, in diretta, in prima serata, quindi dalle ore 20.35.

Si inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine di questa, si proseguirà con il gioco legato alla Lotteria, a cui parteciperanno alcuni degli ospiti vip, chiamati a rispondere a domande sulle regioni italiane. Sarà la classifica di questo gioco a definire l'ordine dei 5 biglietti vincenti di prima categoria. Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro.

Dopo l’estrazione dei biglietti vincenti, si procederà infatti all’abbinamento, in modo casuale e segreto, a cinque diversi simboli apposti su cinque pacchi color oro, all’interno dei quali sono inseriti, con modalità anonima, i numeri dei cinque biglietti estratti. I pacchi parteciperanno al gioco televisivo che consiste nella gara tra cinque ospiti vip che devono indovinare a quale regione italiana appartiene ciò che viene di volta in volta loro presentato. Chi tra loro totalizzerà per primo tre risposte esatte, si posizionerà al primo posto della classifica e, di conseguenza, al simbolo presente sul suo pacco sarà attribuito il primo premio della Lotteria Italia 2024. A seguire poi gli altri quattro.

In base alla vendita dei biglietti, la commissione di gioco stabilirà poi i premi di seconda e terza categoria definendone numero e importo. Quindi maggiori saranno i proventi ottenuti dalla vendita dei biglietti della Lotteria Italia, superiori saranno le vincite anche per la seconda e la terza categoria. Questi tagliandi e il loro importo non saranno però comunicati nel corso di 'Affari tuoi'.

Quest'anno i tagliandi della Lotteria Italia staccati a livello nazionale sono stati oltre 8,65 milioni, una percentuale - fa sapere l'Agipronews - in crescita del 29% rispetto al 2023, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. A livello regionale svetta la Lombardia con 1,4 milioni di biglietti, seguita dal Lazio con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi (+39%). Ci sono poi Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati.

Gli ospiti della puntata speciale di 'Affari tuoi' saranno Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Il nostro sito pubblicherà l'elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025, ma per sapere se si ha in mano un tagliando fortunato si può ricorrere anche allo strumento di verifica vincite disponibile online sul sito ufficiale della Lotteria Italia o tramite l'App My Lotteries.

Inoltre tutti i biglietti vincenti sono consultabili anche sul sito www.adm.gov.it. dove i giocatori possono continuare a controllare se il proprio biglietto è vincente fino al 180° giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Per riscuotere i premi, è necessario presentare la richiesta entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni. Il biglietto vincente deve essere integro e originale. La domanda di riscossione deve includere le generalità del richiedente, l'indirizzo e la modalità di pagamento prescelta, che può essere tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale.

La richiesta può essere presentata in due modi:

- all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl, in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma. È possibile presentare la domanda di persona o spedire il biglietto.

- Ci si può recare in uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo, che provvederà al ritiro del titolo vincente ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali Srl, rilasciando al richiedente apposita ricevuta.

Per i biglietti acquistati online, la procedura prevede che la richiesta venga effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco utilizzato per l'acquisto. Anche in questo caso, il giocatore può presentare la richiesta all'Ufficio Premi o in uno sportello di Intesa Sanpaolo.